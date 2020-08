Kreuzfahrt: Mann bucht Urlaub auf der Aida – jetzt hat er dieses Problem „Das Versuchskaninchen...“

Einhalten der üblichen Sicherheitsmaßnahmen, Einreiseprotokoll und Corona-Test: Reisen sind mittlerweile wieder möglich, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Eine Kreuzfahrt ist dagegen bislang kaum möglich.

Ein Mann hat dennoch einen Kreuzfahrt-Urlaub mit der Aida gebucht. Jetzt steht er vor einem Problem.

Kreuzfahrt: Mann bucht Urlaub mit Aida, doch dann hat er ein Problem

Wer mit dem Auto oder mit dem Flugzeug verreist, kann das trotz Covid-19 mittlerweile wieder tun. Anders sieht das bei einer Kreuzfahrt aus.

Das soll sich aber bald ändern. Auch Kreuzfahrtschiffe sollen wieder an den Start gehen. Ein Mann hat deshalb einen Urlaub mit der Aida gebucht. Am 12. September will er mit dem Schiff nach Norwegen reisen, doch seinen Urlaub sieht er nun problematisch.

In einer Facebook-Gruppe schreibt er: „Irgendwie habe ich keine Lust, das Versuchskaninchen auf der ersten Fahrt zu spielen.“ Umbuchen sei natürlich teurer und ob es im kommenden Jahr besser sei, wisse ja auch kein Mensch, heißt es weiter.

Tatsächlich wird eine Kreuzfahrt als besonders riskant eingeschätzt. Somit ist bei vielen Menschen die Ungewissheit groß, ob der Urlaub auf einem Schiff wieder möglich ist. Der Mann fragt deshalb: „Wollte fragen, wie eure Einschätzung auf einen relativ normalen Urlaub mit Aida ab dem 12. September nach Norwegen ist?“

Und so unsicher der Mann über seine bevorstehende Kreuzfahrt ist, gehen auch die Meinungen anderer Facebook-Nutzer auseinander. Sie schreiben zum Beispiel:

„Halt mir den bekannten Einschränkungen. Stand jetzt sind Ausflüge in Norwegen untersagt. Der Rest ist halt Glaskugel, da die Regeln Norwegen macht und keiner dir sagen kann, welche Regeln diese erlassen.“

„'Einen relativ normalen Urlaub'.... ähm halt' ich für undenkbar in vier Wochen. Vielleicht habt ihr Glück und ihr dürft zumindest norwegische Gewässer betreten, aber Landgänge glaub ich ehrlich gesagt nicht.“

„Jede Einschätzung wäre hier fehl am Platz. Tatsachen wären mir lieber.“

„Norwegen ist gerade sehr nervös und weitet seine eigenen Reisebeschränkungen derzeit aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine Kreuzfahrt inklusive Landgang liegt bei null Prozent (leider) !!“

„Unsere Reise am 29. September mit Mein Schiff Wurde bereits storniert und Aida hat bis Ende September alle Reisen storniert.“

„Wieso wäre umbuchen teurer? Ich habe günstig umgebucht und noch Bordguthaben bekommen.“

Verschärfte Einreisebestimmungen nach Corona-Ausbruch auf Kreuzfahrt

Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich insgesamt 62 Personen - 41 Crewmitglieder und 21 Passagiere - an Bord zweier Kreuzfahrtschiffe der norwegischen Postschifflinie Hurtigruten auf ihrer jeweils einwöchigen Kreuzfahrt mit dem Coronavirus infiziert hatten. Sie mussten sich nach Bekanntwerden der Infizierung in eine zehntägige Quarantäne begeben. Hurtigruten stoppte daraufhin bis auf Weiteres alle Kreuzfahrten mit seinen drei Expeditionsschiffen.

Der norwegische Gesundheitsminister Bent Høie reagierte mit einer Verschärfung der Einreisebestimmungen und beschränkte in der Folge den norwegischen Kreuzfahrtverkehr. Schiffe mit mehr als 100 Passagieren wurden vorübergehend daran gehindert, für den Landgang ihrer Passagiere und Crew-Mitglieder in den Häfen des Landes anzulegen. „Wir müssen diese notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung der Infektionen in Norwegen zu stoppen“, sagte er.

Aida plant indes mit einem Neustart am 6. September. In Kiel soll dann erstmals wieder ein Schiff für eine Kurzreise in Richtung Norwegen und Dänemark ablegen. Am 12. September ist eine Aida-Kreuzfahrt zu den norwegischen Fjorden geplant. Nach aktuellem Stand sollen die Reisen also stattfinden, doch für den Mann der Norwegen-Kreuzfahrt bleibt wohl eine gewisse Ungewissheit. (dpa, nk)