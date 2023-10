Kreuzfahrt vor Mallorca: Notfall-Alarm bei Aida! Plötzlich muss alles schnell gehen

Auf einer Kreuzfahrt vor Mallorca kam es vor der Küste der beliebten Ferieninsel plötzlich zu einem Notfall. Ein Passagier musste per Seenotrettung von dem Ozeanriesen Aida Stella geborgen werden. Doch das war noch nicht alles.

Viele Sonnenanbeter wollten dem kühlen Nass in Deutschland entfliehen und machten sich auf in Richtung Süden. Besonders beliebt: Kreuzfahrten, die verschiedene Inseln im Mittelmeer ansteuern und die Gäste bei knapp mehr als 20 Grad nochmal etwas Sonne an Deck tanken lassen. Für einen deutschen Passagier der Aida Stella ging die Reise jedoch alles andere als gut aus.

Kreuzfahrt vor Mallorca: Seenotrettung per Helikopter

Das Kussmundschiff war grade auf dem Weg von der Hauptstadt Palma de Mallorca nach Menorca, mit direktem Kurs auf den Hafen Mahón. Auf der Nacht von Sonntag (22. Oktober) auf Montag (23. Oktober) dann der große Schock: Ein Passagier musste sofort von Bord geholt werden.

+++ Kreuzfahrt: Aida-Touristin freut sich auf besondere Reise – doch sie wird bitterlich enttäuscht +++

In einem Bericht der Seenotrettung hieß es, dass der 81 Jahre alte Mann gegen 4.18 Uhr in der Früh vom Kreuzfahrtschiff geborgen wurde, nachdem der Notruf etwa eine Dreiviertelstunde zuvor bei der Rettung eingegangen sei. Per Hubschrauber wurde der Passagier schließlich ins Krankenhaus Son Espáses auf Mallorca gebracht, um weiter medizinisch versorgt zu werden. Doch war noch nicht alles an jenem Tag.

Weitere Themen:

Wenige Stunden nach der ersten Rettung kam der Notfallhelikopter gleich erneut zum Einsatz. Bei einer weiteren Kreuzfahrt vor Mallorca wurde ebenfalls ein Notruf abgesetzt. Diesmal ging es für den Mallorca-Notfallhelikopter jedoch nicht in Richtung Aida Stella, sondern zur Tosca Toscana.

Auch hier musste ein Passagier versorgt werden – rund 65 Kilometer östlich von der Küste Mallorcas.