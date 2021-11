Kreuzfahrt: Massenweise Menschen haben dieses Problem an Bord – „Lassen unsere 8-Jährige vorausgehen“

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Eine Kreuzfahrt ist eben keine Reise mit dem Fischkutter. Deswegen plagt viele Menschen an Bord ein Problem.

Einige haben jetzt die Lösung: Die Kinder auf der Kreuzfahrt vorschicken.

Kreuzfahrt mit Kindern: Bei diesem Problem können sie helfen

Dass viele Passagiere dieses Problem teilen, wird unter einem Facebook-Post der Aida klar. Dort zu sehen: Eine Frau, die mit dem Finger auf einen bunten Deckplan zeigt. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Kreuzfahrt: Auf der Aida verlaufen sich einige Passagiere immer wieder. Foto: IMAGO / Eibner

Dazu schreibt die Reederei: „Wer von euch verliert an Bord immer die Orientierung und ist deshalb ständig am Deckplan zu finden?“

Kreuzfahrt: Gäste verlaufen sich auf der Aida

Kein Wunder, so ein Mega-Schiff ja auch ein riesiges Gebilde mit etlichen Stockwerken, Gängen und Türen. Etliche melden sich daher auf die Frage. „Kommt schon mal vor“, gibt eine Urlauberin zu. Eine andere scherzt: Sich zu verlaufen sei gar nicht so schlimm, „wenn auf dem Irrweg eine Bar liegt.“ Ein Mann wolle immer zum Sport „und lande dann doch wieder beim Essen.“ Passiert!

Dabei könnte die Lösung so einfach sein. Ein Mann kommentiert: „Wir lassen unsere 8-Jährige voraus gehen. Die kennt sich aufgrund der Schnitzeljagden mit dem Kidsclub aus.“

Er ist nicht der einzige, der sich in Sachen Orientierung auf die kleinen Kreuzfahrt-Fans verlässt. Eine weitere Frau kommentiert, dass sie grundsätzlich zunächst in die falsche Richtung laufen würde. „Wenn ich mal kurz zur Kabine wollte, meinte meine 8-jährige Nichte, sie komme mit.“ Mit dieser Hilfe kam sie dann wohl auch an ihrem Ziel an.

Viele Passagiere sehen die Sache mit der Orientierungslosigkeit an Deck aber auch ganz anders und erfreuen sich an den etlichen Irrwegen.