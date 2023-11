Kreuzfahrt: Deutscher Hafen zieht Schlussstrich – was Passagiere hier verursacht haben, ist unglaublich

Was für eine unglaubliche Entwicklung in einem der größten deutschen Kreuzfahrt-Häfen!

Am Kieler Hafen endete an diesem Samstag (4. November) offiziell die Kreuzfahrt-Saison, als die AIDAnova den Port of Kiel verließ. Das Kussmundschiff wird den Winter allerdings nicht wie gewohnt in wärmeren Gefilden verbringen. AIDAnova überwintert in Hamburg und fährt von dort aus regelmäßig nach Nordeuropa.

Kreuzfahrt-Saison in Kiel vorbei

Die Saison 2023 war für den Kieler Hafen eine Saison der Superlative. 1,17 Millionen Kreuzfahrt-Passagiere durfte der Hafen in diesem Jahr begrüßen – so viele wie noch nie innerhalb eines einzelnen Jahres.

„Wir schließen die Saison 2023 mit einem guten Ergebnis ab“, sagt Dirk Claus, der Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH: „Die Entwicklung in der Tourismusbranche zeigt einen deutlichen Trend hin zur Kreuzfahrt, das war in dieser Saison auch in Kiel spürbar.“

Auch interessant: Kreuzfahrt-Passagiere brechen am Hafen in Tränen aus – Crew lässt sie nicht auf das Schiff

Für Claus spielte in diesem Jahr aber nicht nur die immense Passagier-Zahl eine Rolle. Auch Nachhaltigkeit im Bereich der Kreuzfahrten sei in Kiel ein wichtiges Thema. „Für uns geht es vor allem darum, den Seetourismus hafenseitig umweltfreundlicher zu gestalten“, so Claus: „Landstrom war für uns das beherrschende Thema und wird es auch in der kommenden Saison sein.“

Auch 2024 erwartet Kiel eine starke Saison mit vielen beliebten Kreuzfahrt-Dampfern. Zudem sollen auch manche neuere Ozeanriesen anlaufen.

Kiel als Vorreiter beim Landstrom

Claus betont, dass der Kieler Hafen seinem Ruf als Landstrom-Vorreiter auch im kommenden Jahr gerecht werden will: „Wir haben in den vergangenen Monaten viel gelernt und eine gute Ausgangslage für die kommende Saison geschaffen. Wir gehen davon aus, dass wir in der Saison 2024 insgesamt 100 Anläufe mit Landstrom versorgen werden. Zum einen sind viele Schiffe, die Kiel anlaufen werden, landstromfähig und haben alle notwendigen Tests bei uns abgeschlossen, zum anderen können wir nun an allen Kreuzfahrtterminals Landstrom anbieten.“