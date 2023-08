Kreuzfahrt-Touristen müssen aufpassen: Wer diese Kleidung trägt, riskiert hohe Bußgelder

Vor jeder Kreuzfahrt stellen Urlauber sich die Frage, welche Kleidung sie mit auf die große Reise nehmen sollen. Bei Kreuzfahrten in wärmeren Regionen gehören Shorts und T-Shirts zum Pflichtprogramm. Für ausgiebige Landgänge an milderen oder verregneten Tagen sollten aber auch Pullover und Jacken nicht fehlen.

Festes Schuhwerk kann ebenso wichtig sein, wenn an Land größere Wanderungen anstehen sollten. Und für Dinner oder Partys an Bord wollen die Kreuzfahrt-Gäste womöglich auch elegantere Kleidung im Gepäck haben.

Kreuzfahrt-Reisende und ihre Kleidung

Gleichzeitig müssen die Touristen bedenken, dass sie sich an die Gepflogenheiten der Regionen anpassen sollten, in die sie reisen – nicht nur aus Respekt vor den Einheimischen, sondern auch zur eigenen Sicherheit. So ist es zum Beispiel in der Karibik streng verboten, sich mit Camouflage-Mustern in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Das Auswärtige Amt weist die vielen Touristen vor deren Kreuzfahrt auf die Eigenheiten der Karibik hin: „Es ist untersagt, in der Öffentlichkeit Kleidung in militärischer Tarnfarbe oder Muster zu tragen, dies ist ausschließlich dem Militär vorbehalten.“

Egal ob Barbados, Trinidad & Tobago oder St. Kitts sowie Antigua – wenn Zivilisten in der Öffentlichkeit im Militär-Look rumlaufen, kann es sie teuer zu stehen kommen. Es drohen saftige Bußgelder in vierstelliger Höhe und im schlimmsten Fall sogar eine Haftstrafe.

Reiseveranstalter warnen vor jeder Kreuzfahrt

Diese Reiseveranstalter kennen die Verbote sehr genau und weisen die Touristen sowohl vor der Kreuzfahrt als auch erneut vor jedem Landgang explizit darauf hin. So sollten die Reisenden erst gar nicht in dieses große Fettnäpfchen treten können.

