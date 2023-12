Kreuzfahrt-Kapitän mit Schreckens-Nachricht an Gäste – Passagiere in Panik

Wer den Wintermonaten und dem nasskalten Wetter entfliehen will, der kann sich mit einem Kreuzfahrt-Schiff in Richtung Sonne aufmachen und Regen und Schnee hinter sich lassen.

Die Passagiere an Bord des Ozeanriesens „Vision of the Seas“ waren gerade auf dem Weg zu den Bahamas gewesen, als sich der Kapitän mit einer schrecklichen Nachricht an sie wendete. Statt Erholung und guter Stimmung herrschte plötzlich Panik an Bord und eins steht fest – mit diesem Ende hätte sicher keiner gerechnet.

Kreuzfahrt-Passagiere entsetzt – „Mir wurde sofort schlecht“

Während die einen per Kreuzfahrt-Schiff die ganze Welt bereisen, macht sich bei den anderen bei dem Gedanken an das tiefe dunkle Wasser der Ozeane ein mulmiges Gefühl im Bauch breit. Nicht selten dringt die ein oder andere Schlagzeile an die Öffentlichkeit durch, dass Menschen von Bord gefallen sind und für immer verschwanden. Was wie ein düsterer Film klingen mag, war für die Passagiere an Bord des Schiffs der Royal Caribbean leider Wirklichkeit.

Knapp 204 Kilometer östlich von Charleston, South Carolina, schipperte der Ozeanriese vor sich hin, als Passagiere und Crew plötzlich von einer Durchsage des Kapitäns alarmiert wurden. Ein 41 Jahre alter Mann sei über Bord gefallen.

“Mir wurde sofort schlecht, als ich erfuhr, dass einer unserer Mitreisenden auf See verschollen war“, berichtet ein anderer Passagier der Lokalzeitung „The Post and Courier“, wie der „Business Insider“ zuletzt berichtete. Nachdem der Kapitän die Nachricht am 23. Dezember verkündet hatte, hielt das Schiff sofort an und die Besatzung suchte sechs Stunden lang nach dem verschollenen Passagier – vergebens.

Passagiere der Kreuzfahrt-Reise eilten ebenfalls an Deck, um ihre Augen offen zu halten. Es kam wie es kommen musste – die Suche wurde eingestellt und von dem 41-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur.