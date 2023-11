Kreuzfahrt: Kapitän-Durchsage mitten in der Nacht – Passagiere stürmen sofort an Deck

Eine Kreuzfahrt bietet für jeden Geschmack das richtige. Egal ob einfach nur Entspannung und Luxus an Deck oder doch ein bisschen Abenteuer – je nach Reiseziel und Reederei kann jeder seine Traum-Kreuzfahrt buchen.

Doch an Bord kann es natürlich trotzdem jederzeit zu Überraschungen kommen, wie auch ein Ehepaar aus Großbritannien erleben musste. Sie schildern, wie sie plötzlich nachts von dem Kapitän an Deck gerufen wurden – aus einem ganz bestimmten Grund.

Kreuzfahrt: Kapitän macht deutliche Ansage

In einem Youtube-Video berichten die beiden Engländer unter ihrem Account „Cook’s Explore“ von ihrer Kreuzfahrt mit „P&O Cruises“ im Oktober 2023. Das Paar startete seinen Trip von South Hampton aus in Richtung Norwegen und erlebte dabei eine große Überraschung.

Eines Abends machte der Kapitän der Arcadia um kurz vor zehn eine Ansage über die Lautsprecher des Schiffes, rief alle Passagiere plötzlich an Deck. Das Kreuzfahrtschiff befand sich zu dem Zeitpunkt gerade in Andalsnes, einer Stadt in Norwegen.

„Die Nordlichter sind draußen“, kündigte der Kapitän entsprechend an. Und die Passagiere ließen sich nicht lange bitten und stürmten an Deck!

Kreuzfahrt-Passagiere erleben Premiere

„Wir wurden mit einer schönen Show verwöhnt, die Lichter waren großartig und wunderschön. Sie waren mit dem bloßen Auge sichtbar“, berichtet das Paar aus England in seinem Youtube-Video. Mit dem Smartphone und einer langen Belichtungszeit gelang es den beiden sogar, die Nordlichter in Videos und Fotos festzuhalten. „Die Nordlichter waren wirklich sehr, sehr aktiv und wir wurden mit etwas Spektakulärem verwöhnt.“

Die Kreuzfahrt-Passagiere sind doppelt glücklich über diese Erfahrung mit „P&O Cruises“, erlebten sie doch endlich eine heißersehnte Premiere. „Wir haben schon zwei Mal versucht, die Nordlichter zu sehen und sie noch nie gesehen.“ Auch die Kommentatoren unter dem Video freuen sich mit: „Eure Nordlichtaufnahmen sind fantastisch, ihr hatte so viel Glück.“