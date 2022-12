Kreuzfahrt: Riesen-Stress für Passagiere – nur weil Kapitän DAS von ihnen verlangt

Etliche Passagiere erlebten vor Kurzem vor einer Kreuzfahrt ein großes Durcheinander. Offenbar war die Kommunikation zwischen Reederei und Reiseunternehmen nicht geglückt. Plötzlich standen alle Passagiere da wie bestellt und nicht abgeholt.

Denn entgegen vorheriger Rückversicherung stellte der Kapitän vor Antritt der Kreuzfahrt plötzlich eine Forderung an sie. Und da war Schnelligkeit gefragt. Sonst wäre das Schiff ohne sie abgefahren.

Kreuzfahrt: Passagiere geraten vor Abfahrt in Hektik

Bei Facebook beschwerte sich jüngst ein Passagier, der gerade auf der „Fascinosa“ in Richtung Karibik unterwegs ist. Vor Antritt seiner Reise hatte er sich die Reiseunterlagen – laut eigener Aussage – durchgesehen und daraus ging hervor, dass er keinen negativen Corona-Test vorzuweisen brauche.

Doch vor Ort bei der Einschiffung in Savona, Italien, war dieser plötzlich doch notwendig. Und da stand er dann mächtig unter Zeitdruck. So musste er knapp vor der Abfahrt noch schnell eine Apotheke finden, in der er einen Test machen konnte. Dabei hatte ihm auch seine Reiseleiterin bestätigt, dass er bei Costa grundsätzlich keine Corona-Tests mehr machen müsste. Es habe sich hierbei um eine kurzfristige Forderung des Kapitäns gehandelt. „Eine Nachfrage unserer Reiseleiterin wurde nach ihrer Auskunft auch nach einer Woche von Costa nicht beantwortet“, so der entrüstete Urlauber.

Costa habe daraufhin alle Passagiere per SMS oder E-Mail darüber informiert. Der Passagier selbst behauptete jedoch, keine solche Nachricht bekommen zu haben. Auch habe laut ihm kein anderer der Kreuzfahrtgäste eine Mitteilung bekommen. Nun will er von anderen Costa-Reisenden wissen, ob sie ebenfalls solche Erfahrungen gemacht haben.

Corona-Test bei bestimmten Fahrten vorgeschrieben

Wie ihn viele Nutzer auf Facebook darauf hinweisen, sind die Corona-Regelungen bei Costa Cruises eindeutig einlesbar auf der Webseite. Hier steht deutlich, dass jeder unter fünf Jahren und jeder vollständig Geimpfte keinen Test an Bord machen muss, wenn er ins Mittelmeer, in die Karibik oder die Vereinigten Arabischen Emiraten reisen möchte. Vor der Einschiffung besteht jedoch weiterhin eine Antigen-Testpflicht.

Dann muss jeder Gast, der geimpft und über fünf Jahre alt, ist ein negatives Testergebnis vorweisen, dass nicht älter als 48 Stunden zurückliegt. Bei Weltreisen dürfen es auch 72 Stunden sein. Gäste ab drei Jahren, die geimpft sind und nach Südamerika für mehr als fünf Tage reisen wollen, müssen sogar einen maximal 24 Stunden alten Test vorzeigen.

Damit wäre der Fall geklärt. Offenbar muss hier die Reiseleitung falsch informiert gewesen sein. Passagiere sollten sich vor einer anstehenden Reise besser auch noch selbstständig auf den Webseiten der Reederei nach den aktuell gültigen Corona-Regelungen erkundigen.