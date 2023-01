Kreuzfahrt: Insiderin warnt! Das solltest du auf keinen Fall an Bord kaufen

Eine Kreuzfahrt ist die ideale Gelegenheit neue Kulturen und Orte zu erleben, aber sie kann auch ganz schön teuer werden, wenn man nicht aufpasst. Dabei gibt es Fallen, in die Urlauber an Bord eines Ozeanriesens immer wieder tappen.

Besonders diese Fauxpas passieren auf einer Kreuzfahrt-Reisenden immer wieder. Damit nicht auch du in sie tappst, deckt eine Expertin sie jetzt auch.

Kreuzfahrt: Diese Dinge solltest du vor dem Planen deiner Reise beachten

Wie eine Expertin gegenüber „Business Insider“ berichtet, sollte man verschiedene Dinge beachten, wenn man plant eine Kreuzfahrt zu unternehmen und dabei nicht unnötig Geld ausgeben will. Eine der Dinge, über die man sich im Vorfeld Gedanken machen sollte, ist die eigene Kabine. Obwohl es natürlich verlockend ist, sich eine Deluxe-Suite mit Balkon zu gönnen, solltest du beachten, dass du die meiste Zeit sowieso an Deck oder bei Tagesausflügen verbringen wirst. Deswegen ist es für deinen Geldbeutel am Besten, wenn du dir eine günstigere Kabine buchst, die dennoch all deine Bedürfnisse abdeckt.

Eine weiter Sache, die du beachten solltest, wenn du deine Kreuzfahrt planst, ist die Wahl, ob du ein All-Inklusive Getränkepaket bestellen möchtest. Zwar mag das Paket auf den ersten Blick sich nach einer guten Idee anhören. Aber du solltest bedenken, dass in den meisten Fällen Alkohol nicht darin enthalten ist oder du nie während der Reise so viel trinken könntest, dass sich das wirklich lohnt. Deshalb ist es in den meisten Fällen sinnvoller, wenn du deine Drinks einfach nach Bedarf von der Karte bestellst.

Pass beim Shoppen auf!

Von deiner Kreuzfahrt möchtest du auch sicher das ein oder andere Erinnerungsstück mitbringen. Doch solltest du auch auf deinem Shopping-Trip an Bord nicht deinen Geldbeutel außer acht lassen. Vor allem Luxus-Artikel und Tabak sind meist deutlich teurer als an Land. Deswegen ist es sinnvoller, solche Dinge eher wieder zuhause einzukaufen und sich wirklich nur auf das ein oder andere Mitbringsel zu beschränken, so die Expertin gegenüber dem „Business Insider„.

Zu guter Letzt solltest du während deiner Kreuzfahrt darauf achten, nicht darauf zu vertrauen, dass die Schiffsfotografen an Bord alle deine Erinnerungen von der Reise festhalten. Mach lieber deine eigenen Fotos und Videos. So gehst du sicher, dass du einen viel persönlicheren und authentischeren Bericht deiner Reise hast, als nur die Eindrücke von professionellen Fotografen.