Kreuzfahrt: Waghalsiges Schiffsmanöver – bei DIESEM Bild stockt dir der Atem

Wahnsinn! Wer dieses irre Kreuzfahrt-Schiffsmanöver beobachtet hat, dem stockte garantiert der Atem. Denn was Captain Kim Tanner da geleitet hat, macht ihm so schnell niemand nach.

Die „Spirit of Adventure“, ein etwa 330 Millionen Euro teures Kreuzfahrt-Schiff, dass von Deutschland auf dem Weg nach Tilbury, Essex in Großbritannien ist, sorgt für Furore.

Kreuzfahrt: Gerade einmal 50 Zentimeter!

Etwa 236 Meter lang ist das Kreuzfahrt-Schiff und wollte endlich zu seiner einjährigen Schwester „Spirit of Discovery“. Die wartet schon seit sieben Monaten in England auf ihre Schwester, berichtet die „Daily Mail“.

Das Kreuzfahrtschiff Spirit of Adventure. Foto: imago images / Udo Gottschalk

Doch so einfach war es nicht, die beiden zusammenzubringen. Denn das nagelneue Kreuzfahrt-Schiff musste durch eine enge Schleuse manövriert werden. Und die ist so eng, dass an beiden Seiten gerade einmal 50 Zentimeter frei waren!

Wer mit seinem Auto schon einmal durch eine schmale Gasse gefahren ist, weiß, wie einem da die Pumpe geht. Und das nun bei einem Kreuzfahrt-Schiff?

Doch Kim Tanner ließ sich von diesen paar Zentimetern nicht beeindrucken und fuhr ohne einen Kratzer diesen Koloss zu seiner Schwester. Als es durch war, fragte er den Docklotsen, ob er mit dem einjährigen Schwesterschiff, das seit sieben Monaten dort liegt, Bug an Bug fahren könne.

Die Besatzung beider Schiffe winkte einander von der Deck-Reling zu, als die Hörner pfiffen und die Spirit of Discovery mit der Botschaft „Hey Schwester“ aufleuchtete.

Kreuzfahrt: Es war nicht das erste Mal

Nigel Blanks, der Geschäftsführer von Saga Cruises, sagte: „Wir durften die Chance nicht verpassen, dass sich die beiden Schwestern endlich kennen lernen – wir brachten auch jedes Besatzungsmitglied zum Lächeln.“

Die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

Obwohl die Leistung von Kapitän Tanner beeindruckend war, ist es nicht das erste Mal, dass er es geschafft hat – er steuerte auch das Kreuzfahrt-Schiff „Spirit of Discovery“ im März durch die Schleuse.

Tanner gibt zu: „Ich würde gerne sagen, dass es diesmal einfacher war, aber es gab andere Herausforderungen – unterschiedliche Gezeitenstände, Querströmungen bei der Schleusenanfahrt, Tageszeit und so weiter. Aber ich liebe eine gute Herausforderung!“

Das Kreuzfahrt-Schiff „Spirit of Adventure“ sollte am 5. November seine Jungfernfahrt von Southampton aus antreten, doch diese wurde nun auf den 5. Februar nächsten Jahres verschoben, berichtet die „Daily Mail“. (ldi)

