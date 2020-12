Kreuzfahrt: Irres Projekt! 330 Millionen Euro sollen DAFÜR draufgehen

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Norwegen plant ein irres Projekt für den Schiffsverkehr und die Kreuzfahrt. Das Land will für das mehrjährige Vorhaben 330 Millionen ausgeben. Und das Projekt ist nicht nur finanziell eine Herausforderung.

Was sieht der Plan vor?

Kreuzfahrt: Irres Projekt für mehrere Hundert Millionen Euro geplant

Die skandinavischen Länder gehören zu beliebten Reisezielen bei Kreuzfahrt-Urlaubern. Damit das in Norwegen künftig nicht nur so bleibt, sondern noch zunimmt, will das Land den Schiffsverkehr mit einem irren Projekt entscheidend ausbauen.

+++ Kreuzfahrt: Passagier packt über Schiffs-Reise in Corona-Zeiten aus – „Einfach angespannt“ +++

Es will den sogenannten Stad-Skipstunnel, einen knapp zwei Kilometer langer Tunnel mitten durch einen Berg, bauen, der den Norden mit dem Süden verbinden soll. Die norwegische Regierung hat das Projekt in den Haushalt des kommenden Jahres aufgenommen und damit beschlossen. Darüber berichtet die Zeitung „Welt“.

Der weltweit erste Tunnel für Fracht- und Kreuzfahrtschiffe soll ganze 49 Meter hoch und 36 Meter breit sein - und umgerechnet 330 Millionen Euro kosten. Das ist es Norwegen allerdings wert, denn die bisherige Schiffsroute durch die Hustadvika-Gewässer an der Westküste hat in der Vergangenheit bereits öfters für tödliche Unglücke gesorgt. Schiffe müssten das gefährliche Seegebiet dann also nicht mehr passieren.

Noch im März 2019 geriet ein Kreuzfahrt-Schiff vor der norwegischen Küste in Seenot. Foto: dpa

Der Stad-Skipstunnel soll damit vor allem die Sicherheit der Seefahrt verbessern. Außerdem will die Regierung so die Fahrzeit für die Schifffahrt um mehrere Stunden verkürzen. Weiter verspricht sich das Land davon eine künftige Verlagerung des Warentransports von Land auf Wasser. Es sollen Frachtschiffe in der Größe bis zu 16.000 Bruttoregistertonnen durch den Tunnel passen.

-----------------------

Das ist Norwegen:

Skandinavisches Land in Nordeuropa

Hauptstadt Oslo

Rund 5,36 Millionen Einwohner (2019)

Königreich Norwegen mit König Harald V. seit 1991

Ministerpräsidentin Erna Solberg

-----------------------

Bau bringt ungewohnte Herausforderungen mit sich

Allerdings stellt der Bau Norwegen auch vor große Herausforderungen. Die Gesamthöhe von 49 Meter ist derzeit nämlich nicht mit einem Tunnelbohrer in einem Arbeitsprozess möglich. Die größten Bohranlagen für einen Tunneldurchmesser betragen dem Maschinenbauunternehmen Herrenknecht zufolge etwa 22 Meter; also nicht einmal die Hälfte der geplanten Höhe.

-----------------------

Mehr News zu Kreuzfahrt:

Kreuzfahrt-Tourist packt aus: Was er sagt, macht wenig Lust auf Urlaub

Kreuzfahrt mit Tui: „Mein Schiff 2“ hält in Teneriffa – am Hafen müssen Touristen schlucken

Kreuzfahrt: Frau will Reise antreten und wird gestoppt – „Sowas Unmenschliches hab ich noch nie gesehen“

-----------------------

Zudem plant man derzeit mit einer Wassertiefe von zwölf Meter. Für die Arbeit unter Wasser soll ein Tunnelbohrer wie ein U-Boot zum Einsatz kommen. Insgesamt rechnet die norwegische Regierung mit 7,5 Millionen Tonnen Felsgestein, die bei dem Tunnelbau anfallen und weggeräumt werden müssen. Der Bau könnte Ende 2021 beginnen und soll circa vier Jahre dauern, wie die „Welt“ schreibt. (nk)