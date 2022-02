Kreuzfahrt: Insider verrät – DAS ist die größte Kostenfalle an Bord

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der möchte natürlich auch am liebsten alle Annehmlichkeiten für sich beanspruchen.

Doch Insidern zufolge gibt es eine Sache auf der Kreuzfahrt, die du dir getrost sparen kannst.

Auf einer Kreuzfahrt kannst du bei einer Sache viel Geld sparen

Und das solltest du bereits bei der Buchung beachten.

Denn schon bei der Buchung deiner Reise wirst du gefragt, welches Zimmer auf dem Schiff du gerne hättest. Innenliegende Kabine oder ein Fenster zur hohen See hinaus? Oder dann doch am liebsten mit Balkon, damit du einigermaßen privat auch mal frische Luft schnappen kannst?

Genau diese Balkonkabine ist Nutzern des Portals "Reddit" zufolge rausgeschmissenes Geld.

Viele Menschen wollen einen Balkon bei der Kreuzfahrt

„Die meisten Leute wollen einen Balkon, damit sie im Falle eines Corona-Ausbruchs nicht auf dem Schiff festsitzen, aber die meisten Menschen verbringen weniger als 15 Minuten pro Tag auf dem Balkon. Die meiste Zeit verbringt man auf dem Schiff und im Hafen. Wenn Sie einen Balkon wollen, dann holen Sie ihn sich, aber wenn Sie auch mit einer Innenkabine leben können, dann buchen Sie diese“, schreibt ein User.

Gerade durch die Corona-Pandemie sollte man meinen, dass so ein Balkon Vorteile haben könnte. Doch ein anderer Nutzer weist daraufhin, dass man im Falle einer Infektion sowieso vermutlich in einen Quarantänebereich auf dem Schiff gebracht wird.

Balkonkabine kann auch Vorteile haben

Andere sehen so einen Balkon auf hoher See auch als Vorteil an, zum Beispiel mit kleinen Kindern.

„Für eine Familie mit einem Kind, das ein Nickerchen macht, ist ein Balkon ein Lebensretter. Ich kann die Zeit dort draußen verbringen und ein Buch lesen, anstatt im Zimmer eingesperrt zu sein und einen kleinen Fernseher mit Untertiteln zu sehen. Als Reisevermittler ist es wichtig, die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu verstehen. Ich stimme zu, dass viele Leute sie nicht brauchen, da sie sich nie im Zimmer aufhalten“, so heißt es von einem User.

Und ein anderer meint, dass der Balkon dann von Nutzen sein kann, wenn man Reisen mit einer besonders schönen Aussicht bucht wie zum Beispiel nach Skandinavien.

Balkonkabine deutlich teurer als Innenkabine

Ob dir der Balkon all das extra Geld wert ist? Das musst du selbst entscheiden.

Aber eine Innenkabine ist tatsächlich bedeutend günstiger als ein Zimmer mit Ausguck oder sogar einem Balkon. (fb)