Kreuzfahrt: Horror-Trip! Ein Passagier hat Corona – und dann passiert....

Zwei Wochen erholsamer Kreuzfahrt-Urlaub hatte es für die Passagiere der „Diamond Princess“ werden sollen.

Was folgte, war ein echter Horrortrip. Ein 80-jähriger Urlauber brachte das Coronavirus an Bord. Die Folge: Mehr als 700 Infizierte und sieben Tote. Japanische Forscher haben jetzt herausgefunden, wie es dazu auf der Kreuzfahrt kommen konnte.

Kreuzfahrt: Mann bringt Corona an Bord – mehr als 700 Menschen infiziert

Die Forscher hatten dazu Proben von 148 Passagieren und den Crew-Mitgliedern genommen. Eine genetische Analyse des Erregers durch japanische Wissenschaftler zeige nun, dass alle Coronaviren dieselbe Mutation aufweisen.

Das deute darauf hin, dass „die Ausbreitung von SARS-CoV-2 an Bord der Diamond Princess von einem einzigen Ereignis vor Beginn der Quarantäneperiode ausging“, folgerten sie.

Die Kreuzfahrt mit der Diamond Princess endete in Quarantäne. Foto: imago images / Kyodo News

HIER sehen Wissenschaftler den Infektionsherd an Bord

Die Ansteckungen, ausgehend von dem 80-jährigen Mann, begannen den Forschern zufolge wahrscheinlich während großer Versammlungen in Gemeinschaftsräumen, „wo die Passagiere tanzten, sangen, einkauften und Shows besuchten“.

Der 80-Jährige hatte sich zuvor während eines Landgangs in Hongkong mit dem Virus infiziert.

Die Reise der „Diamond Princess“

Im Januar war das Schiff mit 3600 Gästen und Crewmitgliedern in Japan für eine 14-tägige Reise in See gestochen. Nach dem Urlaubstrip ging es für den Ozeanriesen und alle Menschen an Bord direkt in Quarantäne.

Die „Diamond Princess“:

Seit 2004 fährt das Schiff Urlauber über die Weltmeere

Sie bietet Platz für 2670 Passagiere auf 13 Decks

Über die Hälfte der 1337 Kabinen verfügt über einen Balkon

Es gibt mehrere Hauptspeisesäle und ein 24-Stunden-Speise-Buffet

Für die Freizeitgestaltung außerdem vier Pools sowie einen Kinderpool, ein Theater im Broadway- und Las-Vegas-Stil, ein Spielkasino, das Atrium mit Shops und Kunstgalerie sowie die Skywalkers-Disco

Das Schiff legte dazu am 3. Februar von den japanischen Behörden im Hafen von Yokohama an. 712 Menschen hatten sich an Bord mit dem Virus infiziert, sieben starben. Zeitweise registrierten die Behörden die meisten Infektionen außerhalb Chinas. (vh)