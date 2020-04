Kreuzfahrt: Horror-Prognose! Unternehmen zeichnet düstere Corona-Zukunft

Coronavirus: Was Reisende jetzt wissen müssen

Die Kreuzfahrt-Schiffe liegen derzeit still. Das Coronavirus hat dem Geschäft buchstäblich den Wind auf den Segeln genommen. Das hat dramatische Folgen für die gesamte Branche.

Bernhard Meyer, Senior-Chef der Papenburger Mayer Werft, wandte sich am Donnerstag sogar mit einem Video an seine Belegschaft.

Kreuzfahrt: Unternehmen zeichnet düstere Corona-Zukunft

Mayer hat schon einige Krisen gemeistert, doch in dem Video spricht er derzeit von der größten Krise, die er persönlich erlebt habe. Es kommen erhebliche Einschnitte auf die Belegschaft zu.

„Wir müssen in allen Bereichen über Kurzarbeit, aber auch über den Abbau von Arbeitsplätzen nachdenken. Es werden einfach nicht mehr so viele Kreuzfahrtschiffe gebraucht“, äußerte der Werft-Chef.

Unternehmen zeichnet düstere Zukunft für die Kreuzfahrt-Branche, wegen der Corona-Krise. (Symbolbild) Foto: imago images / Oliver Willikonsky

Zudem würde die jährliche Produktion von drei auf zwei Schiffe reduziert. Meyer rechne damit, dass es in den folgenden drei Jahre kein Neugeschäft gebe. Und die gesamte Kreuzfahrt-Branche wohl bis zum Jahr 2030 brauchen werde, um sich von der Corona-Krise zu erholen, sagte er.

-------------------

Weitere Themen:

--------------------

Stellen sollen gerettet werden

Ab Mai sind die Werftarbeiter für zwei Monate in Kurzarbeit, ohne Lohnaufstockung. So hat es der Betriebsrat in einem Schlichtungsgespräch mit der Geschäftsleitung und den Arbeitnehmervertretern gefordert, berichtet „NDR1“.

„Bevor wir über Maßnahmen, Schritte, Konsequenzen gegenüber der eigenen Belegschaft nachdenken, muss erst einmal gewährleistet sein, dass die hohe Anzahl an Fremdbeschäftigten massiv reduziert werden“, sagte Betriebsrats-Chef Nico Bloem.

Und kündigte an, dass er die rund 3.600 Arbeitsstellen der Stammbelegschaft retten will.