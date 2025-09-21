Kreuzfahrt-Reise wird für Deutsche zum Alptraum – über die Entschädigung kann sie nur lachen

Die Wellen schlagen sanft ans Heck des Kreuzfahrt-Schiffes, die Sonne scheint und ein leckeres Getränk steht auf dem Tisch neben dem Liegestuhl – für viele ist solch ein Urlaub, absoluter Luxus und pure Entspannung.

Doch genau solch eine Kreuzfahrt-Reise wurde für ein deutsches Paar nun vom Traum zum Alptraum – was danach passierte, macht sie nur fassungslos.

Kreuzfahrt in die Karibik: Passagierin stürzt während eines Ausflugs

Denn was als entspannte Kreuzfahrt in der Karibik geplant war, wurde für ein Ehepaar aus dem Landkreis Gießen zu einem echten Albtraum. Eigentlich hatten sich die 63-Jährige und ihr Mann auf kristallklares Wasser, weiße Strände und Erholung pur gefreut, wie sie „mittelhessen.de“ erzählten. Doch dann kam alles anders.

Das Unglück nahm bei einem Landausflug auf der Karibikinsel Dominica seinen Lauf. Die 63-jährige pensionierte Beamtin stürzte während einer Fahrradtour und verletzte sich dabei an der Hand. In einem örtlichen Krankenhaus wurde sie geröntgt. Die Diagnose: ein Handbruch. „Ich hatte Sorge, dass ich nicht rechtzeitig wieder an Bord unseres Schiffes sein könnte“, betonte sie weiter. Doch genau das schien dann plötzlich zum Problem zu werden.

Paar bricht Reise ab

Zurück am Hafen und noch rechtzeitig vor dem Ablegen wollte das Paar wieder an Bord gehen – doch offenbar war die Situation ernster, als sie selbst zunächst angenommen hatten. Eine Ärztin habe laut ihren Angaben sogar zu Kollegen gesagt: „Guck dir das mal an, die können wir doch so nicht mitnehmen.“ Nach hitzigen Diskussionen durfte das Paar schließlich wieder an Bord.

Allerdings währte die Erleichterung nur kurz: In Guadeloupe sollte die Frau das Schiff wieder verlassen, um sich dort operieren zu lassen. Das kam für sie anfangs nicht infrage. Das Paar beendete schließlich schweren Herzens die Reise, flog über Paris zurück nach Deutschland und reiste weiter per Zug nach Hause.

TUI äußert sich zu Wort

In einem Frankfurter Unfallkrankenhaus dann die ernüchternde, aber auch frustrierende Nachricht: Eine OP war zwar notwendig – aber nicht sofort, sondern erst in 14 Tagen. Sie hätte die Reise durchaus noch zu Ende bringen können.

TUI Cruises äußerte sich auf Anfrage von „mittelhessen.de“ zu dem Vorfall. Eine Sprecherin sagte: „Wir bedauern zutiefst, dass unsere Kundin während eines Ausflugs einen Unfall hatte. Wir hoffen, dass der Genesungsverlauf ohne Komplikationen verlaufen ist.“ Als Entschädigung wurde dem Paar ein Gutschein für ein Abendessen angeboten – allerdings nur einlösbar bei einer zukünftigen Kreuzfahrt.

Das sorgte bei der 63-Jährigen für Kopfschütteln und Unverständnis. Für das Ehepaar aus Hessen bleibt am Ende eine bittere Erinnerung – und die Erkenntnis, dass selbst inmitten traumhafter Kulissen plötzlich alles anders kommen kann.