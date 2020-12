Kreuzfahrt: Harter Lockdown in Deutschland – so reagiert Aida jetzt darauf

Seit Mittwoch gilt in Deutschland wieder ein harter „Lockdown“. Doch für die Kreuzfahrt-Riesen Aida und Co. ist das Herunterfahren des öffentlichen Lebens offenbar kein großes Problem. Denn im Bezug auf Reisen gibt es in den Lockdown-Regeln keine Änderungen im Vergleich zur bisherigen Situation.

Die Regierung hat Reisen nicht verboten, sondern stattdessen davon abgeraten. Heißt: Wer bisher eine Kreuzfahrt machen dürfte, darf das auch jetzt noch. Daher halten Aida, Tui und Hapag Lloyd zunächst an ihren Fahrplänen fest.

Kreuzfahrt: Aida bietet auch im Lockdown Kanaren-Reisen an

Das aktuelle Reiseziel: Die Kanaren. Die Inseln sind zudem auch noch nicht als Risikogebiet eingestuft, weshalb die Passagiere bei ihrer Rückkehr auch nicht in Quarantäne müssen.

Besonders Aida bietet aktuell gleich mehrere Kanaren-Kreuzfahrten an. Bereits seit dem 5. Dezember fährt die „Aida Perla“ die Route mit Start und Ende in Las Palmas de Gran Canaria. Am Samstag bricht sie bereits zum dritten Mal auf – die diesjährige Weihnachtsreise. Nur einen Tag später, am Sonntag, beginnt auch die „Aida Mar“ ihre Kanaren-Weihnachtsreise.

Das sind die Kanaren-Routen der beiden Aida-Schiffe:

Aida Mar: Gran Canaria – Seetag – La Gomera – Fuerteventura – Lanzarote – La Palma – Teneriffa – Gran Canaria

Gran Canaria – Seetag – La Gomera – Fuerteventura – Lanzarote – La Palma – Teneriffa – Gran Canaria Aida Perla: Gran Canaria – Seetag – La Palma – Teneriffa – Teneriffa – Fuerteventura – Lanzarote – Gran Canaria

Erlaubt, aber auch vernünftig?

Nun lässt sich natürlich darüber streiten, wie vernünftig es ist, während eines Lockdowns Personen einfach außer Landes zu schippern. Aida wirbt zumindest sehr intensiv für Kreuzfahrten im Dezember und Januar. Das berichtet das Online-Portal „kreuzfahrt-aktuelles.de“.

Rechtfertigen müssen sie sich dafür allerdings nicht zwingend. Denn wie bereits gesagt: Was Aida aktuell anbietet, ist gemäß den Verordnungen absolut erlaubt. (at)