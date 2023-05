Kreuzfahrt: Rundumschlag gegen Reisende – TV-Star ätzt gegen Touristen

Seit 2009 ist TV-Star Harald Schmidt ein Teil der „Traumschiff“-Crew. Zuletzt suchten Zuschauer ihn in der ZDF-Show aber vergebens. Doch ganz auf den Entertainer verzichten, müssen seine Fans allerdings nicht: Im SWR-Nachtcafé war er jetzt zu sehen – und spottete über Kreuzfahrt-Passagiere!

Mit TV-Shows wie „Verstehen Sie Spaß?“ oder die „Harald Schmidt Show“ machte sich Harald Schmidt in der Fernsehwelt einen Namen. Der 65-Jährige ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – und das tat er auch bei seinem Auftritt im SWR-Nachtcafé, als es plötzlich um Kreuzfahrt-Passagiere ging, nicht.

+++Kreuzfahrt: Aida-Gast geht an Deck – was Mitreisende hier taten, macht nur fassungslos! „Widerlich“+++

Schmidt erzählt Kreuzfahrt-Anekdoten

Schmidt erzählt gerne Anekdoten von seinen „Traumschiff“-Drehs. Zuletzt drehte er auf einer Kreuzfahrt von Singapur in den Oman, mit einem längeren Aufenthalt in Indien. Über die Passagiere dort machte er sich im Nachtcafé lustig: „Es kommen mittags Leute zurück vom ersten Ausflug und dann hören sie einfach den großartigen Satz ‚isch kann kei Tempel mehr sehn‘.“

+++Kreuzfahrt: Abgelaufene Getränke an Bord? Urlauber machen schwere Vorwürfe – Tui Cruises reagiert sofort+++

Ein großes Thema an Bord ist immer wieder die Hitze – und darüber amüsiert sich Schmidt köstlich. „Singapur und so weiter, 75 Prozent Luftfeuchtigkeit und wenn man dann Richtung Oman kommt, wird die Hitze trocken und dann kommt der Satz: ‚Puh, die Hitze vertrag ich‘ – also welche Hitze darf’s denn sein?“

Mehr News:

Schmidt mag es eher schattig

Der Entertainer selbst zieht einem Aufenthalt in der Kabine übrigens dem Landgang vor – und schaut sich dabei koreanische Soaps an.

Auch interessant: Eine deutsche Reederei muss nun Abschied nehmen. Kreuzfahrt-Fans müssen deshalb jetzt ganz stark sein. Schon im Spätsommer ist es soweit. Was da los ist, liest du in diesem Artikel.