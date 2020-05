Kreuzfahrt: Gute Neuigkeiten für Passagiere – Tui plant jetzt DAS

Viele Länder lassen wieder Touristen einreisen, der Tourismus läuft allmählich wieder an. Und während Tui erst in dieser Woche alle Kreuzfahrt-Reisen bis Mitte Juli cancelte, gibt es nun gute Neuigkeiten für Passagiere.

Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet über die Pläne des Reiseanbieters von „Mein Schiff“.

Kreuzfahrt: Passagiere von Tui haben Grund zur Freude

Bis vor wenigen Tagen sah es noch schlecht aus für all diejenigen, die im Sommer mit Tui einen Kreuzfahrt-Urlaub unternehmen wollten. Das hat sich nun allerdings geändert, wie MOIN.DE schreibt.

So will Tui im Juli schließlich doch Kreuzfahrten anbieten. Zwar wird es nicht das volle Programm geben, dafür können Reisende jedoch eine Kurzkreuzfahrt mit „Mein Schiff“ in Deutschland sowie in Griechenland buchen.

Kreuzfahrt: Reisen, wie jene zur Insel Santorin, fallen damit wohl doch nicht ins Wasser. (Symbolbild) Foto: imago images / Danita Delimont

Tui befindet sich demnach bereits in der Planungsphase, um die Kreuzfahrten umsetzen zu können. Vor allem Kreuzfahrten in Griechenland sollen möglich sein.

Dass die Kreuzfahrten in den besagten Ländern stattfinden sollen, bedeutet aber nicht, dass plötzlich wieder alles wie vor der Corona-Pandemie sein wird. Gewisse Einschränkungen wird es geben. Was das sein wird, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

