Kreuzfahrt: Gute Nachrichten! Unternehmen gibt neue Routen bekannt – doch die Sache hat einen Haken

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Tolle Neuigkeiten aus der Kreuzfahrt-Branche! MSC Cruises bietet bald neue Routen an – und das sind so einige. Doch die Sache hat leider einen Haken.

Wegen Corona standen in diesem Jahr fast alle Kreuzfahrt-Schiffe still. Doch das soll sich ändern. Die Hoffnung auf einen Impfstoff, der bald für die Rücknahme der vielen Maßnahmen sorgt, ist groß. Auch bei Kreuzfahrt-Anbietern.

Kreuzfahrt: MSC Cruises mit vier neuen Schiffen in Deutschland

Denn die planen trotzdem weiter an ihren Angeboten, damit nach der Krise wieder ordentlich gebucht wird. Gleich vier Schiffe von MSC Cruises sollen dabei ab Deutschland abfahren, berichtet das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“.

Hier ein Überblick über alle neuen Routen und die Kreuzfahrt-Schiffe:

Nordeuropa

MSC Grandiosa, ab Kiel

MSC Poesia, ab Warnemünde

MSC Orchestra, ab Hamburg

MSC Preziosa, ab Kiel

MSC Magnifica, ab Southampton

Östliches Mittelmeer

MSC Musica, ab Venedig

MSC Armonia, ab Venedig

MSC Lirica, ab Venedig

MSC Sinfonia, ab Venedig

MSC Opera, ab Triest

Westliches Mittelmeer

MSC Seaside, ab Genua

MSC Splendida, ab Genua

MSC Seaview, ab Genua

MSC Fantasia, ab Genua

MSC Meraviglia, ab Barcelona

Karibik

MSC Seashore, ab Miami

MSC Divina, ab Port Canaveral

Asien

MSC Virtuosa

MSC Bellissima

Es gibt aber auch einen Haken. Denn diese Routen sind nicht schon im nächsten Jahr buchbar, sondern erst im Jahr 2022!

Mit dabei sind die MSC Grandiosa und MSC Preziosa, die ab und bis Kiel schippern. Die MSC Poesia fährt in Warnemünde ab und die MSC Orchestra ab Hamburg.

Bei den Kreuzfahrt-Routen gibt es leider einen Haken. Foto: imago images / Pro Shots

Auch in Asien gibt es zwei neue Kreuzfahrt-Schiffe, die an den Start gehen: Die MSC Bellissima sowie die MSC Virtuosa. Letztere kommt erst 2021 auf den Markt, so das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“. (ldi)