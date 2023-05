Kreuzfahrt: Abgelaufene Getränke an Bord? Urlauber machen schwere Vorwürfe – so reagiert Tui Cruises

Das war nicht vorherzusehen! Vom Alltagsstress abschalten, sich erholen und genießen: Das erhoffen sich viele Urlauber, die eine Kreuzfahrt planen. Auf der oft mehrwöchigen Reise auf hoher See und in einigen Ländern gibt es aber auch oft etwas zu bemängeln bei den Gästen.

So ist es aktuell bei einem Gast auf der „Mein Schiff 6“ der Fall, der mit dem Service auf der Kreuzfahrt überhaupt nicht zufrieden ist. Dem Unternehmen macht er sogar schwere Vorwürfe, wie unser Partner-Portal „Moin.de“ berichtet. Grund dafür sind unter anderem wohl abgelaufene Getränke, die den Urlaubern serviert werden. Tui Cruises reagiert daraufhin umgehend.

Kreuzfahrt: Abgelaufene Getränke an Bord?

Diese Kreuzfahrt wird der Mann wohl nicht mehr so schnell vergessen – allerdings aus negativen Gründen. Den Service auf der „Mein Schiff 6“ bezeichnet er als „durchwachsen“ und die Freundlichkeit war seiner Meinung nach auch „schon echt deutlich besser“, wird der Mann von „Moin.de“ zitiert. Das ist aber nicht der einzige Vorwurf, den der Gast macht. Er behauptet, dass in einer Bar an Bord abgelaufene Getränke serviert worden seien. „Das habe ich noch nie auf der Mein Schiff erfahren dürfen“, teilt der Gast mit.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Massenhaft Reisen abgesagt – der Grund ist unschön

Dabei nennt er auch den Namen der Bar und veröffentlicht ein Foto auf Facebook, um seinen schweren Vorwurf zu untermauern. Darauf sind mehrere Plastikflaschen in einer Bar zu sehen. Allerdings ist nicht klar, ob die Aufnahme tatsächlich von der „Mein Schiff 6“ stammt.

Das jeweilige Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf den Flaschen gut erkennbar. Demnach sind die Getränke zum Zeitpunkt der Aufnahme seit rund einem Monat abgelaufen. „Rein mikrobiologisch unbedenklich nach der kurzen Zeit“, kommentiert ein anderer Mann das Foto auf Facebook.

Kreuzfahrt: Tui reagiert auf Vorwurf

Oftmals ist es so, dass Gesundheitsgefahren bei abgelaufenen Getränken äußerst unwahrscheinlich sind. Denn häufig gibt das Mindesthaltbarkeitsdatum Aufschluss darüber, wann Kohlensäure entweichen könnte oder bei Fruchtgetränken der auf der Verpackung angegeben Vitamingehalt sinkt. Doch für einige Urlauber auf der Kreuzfahrt ist es sicherlich ärgerlich, Geld für abgelaufene Getränke zu zahlen.

Mehr News für dich:

Moin.de konfrontierte Tui Cruises mit dem Vorwurf. „Das ist tatsächlich kein eindeutiges Bild“, teilt eine Pressesprecherin mit. „Man erkennt die Produkte nicht, es ist nicht ersichtlich, dass es bei uns an Bord aufgenommen wurde und man sieht auch nicht den Zeitpunkt der Aufnahme.“ Dennoch wolle Tui Cruises nach eigenen Angaben zufolge den Vorfall „prüfen lassen.“