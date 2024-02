Kreuzfahrt-Dampfer sorgt für Aufsehen – HIER sollen „unanständige Dinge“ passieren

Die meisten Menschen machen eine Kreuzfahrt, um sich an Bord des Schiffes so richtig verwöhnen zu lassen, neue Orte zu entdecken und einfach in Ruhe Urlaub zu machen. Doch manche schlagen bei ihrem Aufenthalt auch ziemlich über die Stränge.

Die besonders Reichen unter uns machen nicht nur einen kurzen Urlaub, sondern kaufen sich gleich eine Wohnung, um auf dem Schiff zu leben. So auch dieser ehemalige Bewohner. Nun berichtet er, welche Dinge er an Bord so miterlebt hat.

Kreuzfahrt: „Unanständige Dinge“

„The World“ ist eines der exklusivsten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Hier gibt es 165 Eigentumswohnungen, die jedoch auch ihren Preis haben. Die Preise für ein einfaches Studio beginnen bei zwei Millionen US-Dollar, während die Kosten für eine Suite mit drei Schlafzimmern bei bis zu 15 Millionen US-Dollar liegen können. Dieser Passagier war einer von ihnen. Der pensionierte Anwalt lebte sechs Jahre lang auf dem Kreuzfahrtschiff und enthüllte seine Erlebnisse. „Es gibt eine Menge reicher Leute, die verspielte Dinge tun, manchmal unanständige Dinge, manchmal skandalöse Dinge“, enthüllte er gegenüber „CNN“.

An der Bar eines solchen Dampfers sind viele Drinks und Partys an der Tagesordnung. Hier passieren wohl häufig die ein oder anderen Skandale. Mit der US-Serie „The White Lotus“ vergleicht der ehemalige Anwalt das Leben auf dem Schiff sogar. In dieser dreht sich alles um Skandale zwischen den Ehepaaren, Lügen und Geheimnisse.

Wohnen auf dem Luxusschiff

Um eine der begehrten Wohnungen zu bekommen, soll wohl ein Nettovermögen von satten 10 Millionen US-Dollar Pflicht sein. „Als ich zum ersten Mal einstieg, dachte ich, es sei lächerlich teuer. Ich konnte nicht glauben, dass die Wohnungen so viel kosten“, erzählte der ehemalige Passagier. Um eine der Wohnungen zu ergattern, muss man außerdem einige Fragen beantworten, die dann auch den anderen Bewohnern zugeschickt werden.

Mittlerweile hat der pensionierter Anwalt seine Wohnung auf dem Kreuzfahrtschiff verkauft. Seine Gründe? „Wenn man den Globus ein paar Mal umrundet hat, hat man es gesehen. Ich hatte gesehen, was ich sehen wollte, ich war bereit, etwas Neues zu tun.“