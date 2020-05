Kreuzfahrt: Diese Frage musst du dir vor der Buchung stellen – sonst ist dein Urlaub ruiniert

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Wenn du eine Kreuzfahrt buchst, lohnt es sich, ganz genau hinzusehen.

Denn bereits bei der Wahl der eigenen Kabine kann eine voreilige Buchung weitreichende Folgen für den geplanten Urlaub und die damit verbundenen Kosten haben. Je nachdem, was du dir von deiner Kreuzfahrt wünschst, solltest du die Unterkunft aussuchen, die am besten dazu passt.

Kreuzfahrt: So findest du die beste Kabine für dich

Der britische „Express“ hat deshalb einige Tipps der Kreuzfahrt-Expertin Lola Hood zusammengetragen, die dir die Suche erleichtern sollten. Das Hauptaugenmerk sollte dabei darauf liegen, „ob man eine Innen- oder Außenkabine, eine Balkonkabine oder eine Suite haben will“, so Hood.

Bei der Kabinenauswahl sollte man besonders genau hinsehen. Foto: imago images / Kickner

Du willst etwas Geld sparen und planst, mehr Zeit auf dem Schiff als in deiner Kabine zu verbingen? Dann bietet sich eine Innenkabine an – sie „sind normalerweise die billigsten, weil sie die kleinsten Zimmer sind und keine Fenster haben.“

Zudem bieten sie völlige Dunkelheit beim Schlafen. Die Außenkabinen dagegen variieren je nach Aussicht in ihrem Preis. Die größeren Räume kosten je nach Ausstattung (z.B. ein Balkon) mehr oder weniger – wird die Aussicht beispielsweise durch ein Rettungsboot eingeschränkt, kommt man normalerweise etwas billiger davon, schätzt Lola Hood.

-------------------------------------------

Weitere Artikel zum Thema Kreuzfahrt:

-------------------------------------------

Wer allerdings lieber privat als inmitten von Passagiermassen vergnügen will, sollte sich für eine Suite entscheiden – dafür müsste man aber tief in die Tasche greifen. „Eine Suite ist natürlich die teuerste Option und bietet häufig mehr als nur einen Raum sowie eine Vielzahl an Ausstattungen und Vorteilen“, erklärt Hood und nennt als Beispiele eine exklusive Lounge oder einen persönlichen Butler.

Auch die Lage der Kabine ist wichtig

Doch nicht nur die Preiskategorie ist von Bedeutung bei der Kabinenbuchung, sondern auch die Lage. Wer sich trotz Seekrankheit auf eine Kreuzfahrt einlässt, sollte sich auf dem unteren Deck am wohlsten fühlen. Dagegen bietet die Mitte des Schiffs laut Expertin Hood die ruhigste Umgebung.

Und wer vermeiden will, zu weit vom Pool oder Restaurant entfernt einquartiert zu werden, sollte für die Buchung am besten eine Karte des Kreuzfahrtschiffes anforden. (at)