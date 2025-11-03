Feuer auf Kreuzfahrtschiff – es ist nicht aufzuhalten

Schockierende Szenen spielten sich am vergangenen Dienstag (28. Oktober) auf einer Nil-Kreuzfahrt ab. Das Flusskreuzfahrtschiff „Iberotel Crown Empress“ geriet gegen 18.15 Uhr in Brand. Laut ersten Berichten brach das Feuer in der Küche des Schiffs aus. Schnell griffen die Flammen um sich und entfachten einen Großbrand, der nicht mehr unter Kontrolle zu bringen war.

Kreuzfahrt wird zum Albtraum

Mehr als 200 Urlauber befanden sich an Bord des Schiffes, als die Flammen begannen, sich auszubreiten. Die Crew reagierte blitzschnell und leitete die Evakuierung ein. Bei Esna kam das Schiff schließlich zum Stillstand, wo Helfer von Land bei der Rettungsaktion unterstützten. Die Passagiere blieben unverletzt, drei Crewmitglieder mussten jedoch ins Krankenhaus gebracht werden.

Doch die Rettung war alles andere als einfach. Augenzeugen berichten, dass das Feuer vom unteren Deck ausging und sich rasch durch das Schiff fraß. Die Flammen zerstörten das Kreuzfahrtschiff nahezu vollständig. Große Teile des Gepäcks und viele Ausweisdokumente der Urlauber verbrannten.

Das Ende einer traumhaften Kreuzfahrt

Von einer entspannten Reise auf dem Nil war plötzlich keine Rede mehr. Was als traumhafter Urlaub begann, endete für viele Gäste im Chaos. Einige konnten ihre Heimreise nicht wie geplant antreten. Ohne Ausweis mussten sich Betroffene zunächst an Botschaften oder Konsulate wenden, um Ersatzdokumente zu organisieren.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen unterdessen auf Hochtouren. Lokale Behörden konnten das Feuer nach stundenlangen Löscharbeiten eindämmen. Ob technisches Versagen oder menschliches Verschulden den Brand auslöste, ist noch unklar, wie „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtet. Als das Flusskreuzfahrtschiff zwischen Luxor und Edfu auf dem Nil unterwegs war, hätte niemand mit einer derartigen Tragödie gerechnet.

Obwohl das Unglück glimpflich verlief und keine Todesopfer zu beklagen sind, dürfte diese Kreuzfahrt den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben – jedoch anders als geplant.