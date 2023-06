Kreuzfahrt: Insiderin warnt Passagiere vor DIESEN Fehlern, die viele machen

Eine Kreuzfahrt ist nicht wie jeder andere Urlaub. Tagelang auf hoher See auf einem Ozeanriesen, vollgepackt mit Unterhaltungsangeboten, Landausflüge zu exotischen Orten – das kann vor allem Neulinge recht schnell überfordern.

Lorraine McLeod ist alles andere als ein Kreuzfahrt-Neuling. Die fünffache Mutter hat schon über 100 Reisen auf dem Buckel, steigt mit ihrem Mann pro Jahr vier bis fünf Mal aufs Schiff. Sie warnt vor den größten Fehlern, die man als Kreuzfahrt-Passagier auf gar keinen Fall machen sollte.

Kreuzfahrt: Expertin warnt vor Fehlern

Man stelle sich vor, man geht an einem schönen Hafen an Land, ist begeistert von dem neuen Land, das man betreten hat – und macht auf eigene Faust einen Stadtbummel. Davon rät McLeod ab. Zwar seien diese „unabhängigen“ Ausflüge meist billiger als die von der Reederei gesponserten Touren – ABER: Letztere stellen immerhin sicher, dass man pünktlich wieder am Schiff ist und niemand an Land vergessen wird.

Die wichtigsten Informationen – nicht nur zu Landausflügen – finden sich in den Infobroschüren und auf der Website der jeweiligen Reederei. Auch hier mahnt McLeod zur Sorgfalt. Sie befürchtet, dass sich Neulinge in ihrer Euphorie über ihre Kreuzfahrt nicht tief genug mit dem faden Infomaterial auseinandersetzen – und dadurch wichtige Details nicht mitbekommen. Was darf ich nicht mit an Bord nehmen? Gibt es Events mit Dresscodes an Bord? Nicht, dass man am Ende erst von einem Angebot an Deck erfährt – und sich dann schwarz ärgert, weil man nicht darauf vorbereitet war.

Keine Angst vor dem Alleine-Reisen

Stichwort: Sorgfalt – auch bei der Suche nach der geeigneten Kreuzfahrt sollte man sich Zeit nehmen. „Nicht alle Schiffe sind gleich“, verrät McLeod im Gespräch mit „Insider.com“. Dabei sollte man sich auch nicht nur auf Werbefotos von den Reederei-Websites begrenzen. McLeod empfiehlt unter anderem Reise-Videos auf YouTube, in denen Passagiere ihre Erlebnisse schildern und beispielsweise das Innere der Kabinen und die Atmosphäre an Bord einfangen.

Mehr News:

Und wenn du zögerst, überhaupt erst eine Kreuzfahrt zu machen, weil du womöglich niemand im Freundeskreis hast, der mitgehen würde – dann will McLeod dir auch diese Sorge nehmen. „Ehrlich gesagt muss man nicht allein sein, wenn man nicht will“, meint sie und verweist auf viele Events und Aktivitäten an Bord hin, bei denen man Kontakte knüpfen kann. „Es sind immer viele Alleinreisende oder Singles an Bord. Es ist ein großartiger Ort, an dem man Leute treffen und andere Menschen kennenlernen kann, die auch alleine Kreuzfahrten gemacht haben.“