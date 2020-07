Kreuzfahrt-Fans außer sich – weil „Mein Schiff“ jetzt tatsächlich... 

„Schiff ahoi!“, wird es schon in wenigen Tagen bei „Mein Schiff“ heißen. Und die Kreuzfahrt-Fans sind bei diesen Neuigkeiten natürlich völlig aus dem Häuschen.

Dass es so schnell bereits wieder auf See gehen könnte, damit haben sie wirklich nicht gerechnet. Zwar kündigte auch Aida den Start seiner Kreuzfahrt-Flotte für Anfang August an, Tuis „Mein Schiff“ will jedoch bereits diesen Monat den Anker lichten.

Kreuzfahrt: Mein Schiff startet schon wieder im Juli

„Unsere Kunden und Fans haben uns in den letzten Wochen signalisiert, dass sie Sehnsucht nach Meer und der ‚Mein Schiff' haben“, so Wybcke Meier, Vorstandsmitglied von Tui Cruises. Diese Sehnsucht könnte schon in wenigen Tagen gestillt werden.

Genauer: Am 24. Juli. Dann soll die erste Kreuzfahrt von Mein Schiff ablegen. Das Boot „Mein Schiff 2“ wird dann für einige Tage von Hamburg aus die Nordsee befahren. Schon jetzt steht fest: Vieles wird sich im Vergleich zu Kreuzfahrten im Vor-Corona-Zeitalter ändern, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

„Damit Reisende auch in diesen Zeiten mit einem guten Gefühl an Bord kommen können, haben wir unsere ohnehin schon sehr strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nochmals verschärft und auf die aktuelle Situation hin angepasst“, so Meier vorab.

Um welche Einschränkungen es sich dabei handelt, wie der Check-In ablaufen soll und warum die Tui-Meldung nicht bei allen Kreuzfahrt-Fans für Optimismus sorgt, liest du auf unserem Partnerportal MOIN.DE.

