Was auf dem Kreuzfahrtschiff passiert, wenn keine Gäste an Bord sind, verrät jetzt ein Crew-Mitglied.

Kreuzfahrt: Ex-Mitarbeiter packt aus – DAS treibt die Crew, wenn keine Gäste an Bord sind

Die Corona-Krise hat alle Kreuzfahrt-Fans hart getroffen. Während des ersten Lockdowns mussten schließlich alle Reisen gestrichen werden, bis heute sind nicht nur wenige Schiffe in See gestochen.

Doch was passiert eigentlich an Bord, wenn wie während des ersten Lockdowns keine Kreuzfahrt-Gäste an Bord sind?

Kreuzfahrt: Crew-Mitglied packt aus – das passiert, wenn kein Gast auf dem Schiff ist

Das hat das ehemalige Crew-Mitglied Benny Güttler jetzt unserem Partnerportal MOIN.DE verraten. Rund sechs Jahre arbeitete er auf der Aida, zuletzt auf der „Aida Mar“ als Entertainment Manager.

Als die Crew während der Tour „Metropolen Europas“ die Nachricht bekam, dass die Reise abgesagt werden muss, sei das erstmal „surreal“ gewesen. „Wir konnten uns noch nicht wirklich ausmalen, welche Folgen es haben wird beziehungsweise über welchen Zeitraum wir da sprechen“, sagt Benny.

Kreuzfahrt: Aida musste dieses Jahr zahlreiche Reisen absagen – sehr zum Ärger einiger Fans. Foto: imago images/Scanpix

Weil niemand absehen konnte, wie lange dieser unfreiwillige Stopp wirklich dauern würde, blieb die Crew zunächst auf den nun fast leeren Schiffen. Zeit zum Faulenzen blieb dennoch nicht: Die Mitarbeiter führten Arbeiten durch, die während des Gästebetriebs nicht so einfach zu erledigen sind.

Daten und Fakten zu Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2019) besteht die Flotte aus 14 Schiffen

15.000 Menschen aus 50 Ländern arbeiten für Aida, davon 13.500 an Bord der Schiffe

Der Firmensitz von Aida ist in Rostock, die Reederei hat ihren Sitz in Hamburg

Ein wenig genießen durften sie den außerplanmäßigen Halt dennoch: Spa-Angebote, Shopping-Abende im Bordshop oder Fitness-Kurse gab es nun für die Mitarbeiter statt für die Gäste. „Man nutzt all das, was man nicht nutzen konnte“, erklärt Benny.

So liefen die Partys an Bord

Später organisierte die Schiffsführung kleine Aktionen und Partys, um die Laune an Bord trotz der ungewissen Zukunft hoch zu halten – natürlich alles unter Corona-Bedingungen.

Es sei nicht „vergleichbar mit einer Crew-Party, wie wir sie kennen“, sagt Benny. Doch zumindest die Bar war geöffnet und der DJ legte auf.

Doch so ganz ohne Gäste kommt eben auch kein richtiges Kreuzfahrt-Gefühl auf. „Dauerhaft schön ist es nicht!“, betont Benny. Weitere spannende Geheimnisse aus dem Leben des Crew-Mitarbeiters erfährst du bei MOIN.DE >>>>>>