Kreuzfahrt-Expertin packt aus, warum man nie im Haupt-Speisesaal essen sollte

Eine Kreuzfahrt zu unternehmen, ist für viele Menschen ein großartiges Erlebnis. Manche können sich gar keine andere Art von Urlaub mehr vorstellen. Für andere ist es ein einmaliges Highlight, auf das sie womöglich jahrelang hingespart haben. Doch egal, ob „Profi“ oder Neuling – es gibt immer wieder Dinge, die man (noch) gar nicht weiß. Da ist das Wissen von Insidern sehr hilfreich.

Auf „Business Insider“ packt aktuell eine Kreuzfahrt-Expertin aus, wie sie und ihre dreiköpfige Familie mit einem Thema umgehen, das nun wirklich alle Passagiere an Bord betrifft und bei dem es immer wieder zu Konflikten oder ungemütlichen Momenten kommt. Es geht ums Essen.

Kreuzfahrt: Auf keinen Fall im Haupt-Speisesaal essen

Kristeen Cherney, so heißt die Insiderin, unternimmt jedes Jahr im Sommer eine Kreuzfahrt auf einem Schiff der Reederei Royal Caribbean. Was sie zu berichten hat, dürfte aber auch für Fans anderer Anbieter spannend sein – manchen Urlauber aber auch irritieren. Denn: Kristeen und ihre Familie suchen grundsätzlich nicht den Haupt-Speisesaal auf und nehmen somit auch nicht am Hauptessen teil – auch nicht an formellen Abenden. Das passt den Kabinen-Stewards gar nicht so gut in den Kram. Sie hätten es wahrscheinlich lieber, wenn Passagiere immer zur selben Zeit am Abend die Kabine verlassen. Aber warum denn nun das Ganze?

Bevor das Kreuzfahrt-Schiff ablegt, sollen üblicherweise schon alle Passagiere eine Essenszeit auswählen, an die sie sich dann an jedem Abend halten müssen. Doch eine solche Festlegung erinnert Kristeen und ihre Familie zu sehr an den straff getakteten Alltag zu Hause mit Schule, Arbeit, Freizeitaktivitäten usw. „Mit Ausnahme des Besuchs einer Show oder eines Ausflugs vermeiden wir im Urlaub so weit wie möglich strenge Zeitpläne“, schreibt sie auf „Business Insider“. Auch ein klar organisiertes Mehr-Gänge-Menü möchte sie nicht. Die jährliche Kreuzfahrt soll einfach eine komplett frei gestaltete Zeit ohne Stress sein.

„Lieber Häppchen als mehrgängiges Abendessen“

Zwar spielt in das Thema mit rein, dass ein Familienmitglied einige Lebensmittel nicht verträgt und daher mit dem abendlichen Menü Probleme haben könnte. Aber im Wesentlichen gehe es um Freiheit, so Kristeen: „Da wir dazu neigen, auf der Kreuzfahrt ziemlich aktiv zu bleiben, essen wir auch lieber kleine Häppchen über den Tag verteilt als ein mehrgängiges Abendessen. Glücklicherweise haben die meisten Schiffe von Royal Caribbean viele Möglichkeiten für einen schnellen Snack.“

Pizza, Panini, Hot Dogs, vereinzelt mal gegen Aufpreis in ein Spezialitäten-Restaurant… dabei fühlt sich die Familie viel wohler als beim zeitaufwendigen Abendessen in schicker Garderobe, die sie als zu gezwungen empfindet – und in der sich vor allem Kinder auch oft unwohl fühlen. „Außerdem ist es das Letzte, worüber wir uns im Urlaub Gedanken machen wollen, sorgfältig zu packen und einen Ort zu finden, an dem wir ausgefallene Kleidung aufhängen können, damit sie nicht zerknittert wird.“

Mehr Zeit im leeren Pool

Und noch einen Aspekt sollte man bei einer Kreuzfahrt nicht vergessen, wie Kristeen verrät: „Wir haben festgestellt, dass das Auslassen der formellen Abende bedeutet, dass wir mehr vom Schiff für uns allein haben. An diesen Abenden leert sich der Hauptpool des Schiffes in der Regel am Nachmittag, wenn die Leute in ihre Kabinen eilen, um sich fertig zu machen, was bedeutet, dass es mehr Platz für uns gibt.“