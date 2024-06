Kreuzfahrt: Einmaliges Erlebnis zur EM 2024 – Urlauber treffen SIE an Bord

Wer eine Kreuzfahrt-Reise bucht und sich somit gegen den Urlaub mit dem eigenen Auto oder per Flugzeug entscheidet, der entdeckt binnen weniger Wochen unheimlich viel von der Welt. Verschiedene Häfen in unterschiedlichen Ländern, Sonnenuntergänge über dem Meer und jede Menge Fußball – Moment mal! Fußball? Ja, genau, denn auch an Bord der größten Ozeangiganten können die Passagiere dem EM-Fußballwahnsinn nicht entfliehen.

Ganz im Gegenteil! Denn auf diesem Kreuzfahrt-Schiff können Passagiere einige prominente Fußballer hautnah miterleben.

Kreuzfahrt-Passagiere trauen ihren Augen kaum

Egal ob Fußballfan oder nicht – in den kommenden EM-Wochen werden viele Menschen gebannt vor dem Fernseher sitzen und darauf hoffen, dass Deutschland den Ball ins Tor kriegt. Wer zwischen dem 15. und dem 22. Juni dem Alltagstrubel entfliehen will und sich mit der MSC Euribia auf den Weg in Richtung norwegische Fjorde macht, der kann die Spiele nicht nur durch die Liveübertragung verfolgen, sondern wird von zwei bekannten Gesichtern durch den Abend begleitet.

+++ Kreuzfahrt: Spar-Trick von Passagieren sorgt für Ärger – „Macht ihr das in Hotels auch??“ +++

„Neben der Liveübertragung an Bord wird das Deutschland-Spiel am 19. Juni von zwei ehemaligen Fußball-Nationalspielern kommentiert. Als Fachgrößen an Bord sind TV-Experte Patrick Owomoyela (…), sowie Marko Rehmer, der bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 selbst auf dem Platz stand und mit der Nationalmannschaft 2002 den Titel des Vize-Weltmeisters feierte“, heißt es in einer Pressemitteilung von MSC Cruises. Und die Kreuzfahrt-Gäste können sich noch auf weitere Überraschungen freuen.

Weitere Themen:

Eine Spielanalyse, ein Expertentalk, Fußball-Unterricht für die Kinder und ein „Meet&Greet“ mit den ehemaligen Fußballprofis – all das erwartet die Kreuzfahrt-Passagiere an Bord der MSC Euribia. Bei so vielen Aktionen können die Passagiere wohl gar nicht anders, als ordentlich in Fußballstimmung zu kommen.