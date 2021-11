Kreuzfahrt: Ehemalige Mitarbeiterin packt aus – „Dummheit mancher ist wirklich unergründlich“

Eine Kreuzfahrt stellt man sich wie das reinste Idyll vor. Doch es gibt auch viele Schattenseiten. Davon berichtete nun eine ehemalige Mitarbeiterin eines Kreuzfahrtschiffs gegenüber travelbook.de.

Nun packte die ehemalige Kreuzfahrt-Angestellte darüber aus, was sie an den Passagieren auszusetzen hat und sprach dabei unter anderem von „unergründlicher Dummheit“.

Eine ehemalige Kreuzfahrt-Rezeptionistin findet die „Dummheit mancher ist wirklich unergründlich“. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Kreuzfahrt: Ehemalige Mitarbeiterin packt über nervige Passagiere aus

Im Rahmen der Serie „Hinter den Kulissen der Traumschiffe“ von „Travelbook“, spricht das Onlineportal mit verschiedensten Insidern aus der Kreuzfahrt-Branche. Was dabei enthüllt wird, ist faszinierend. Bei einem Interview mit einer Kreuzfahrt-Rezeptionistin stellte sich beispielsweise heraus, wie mancher Mitarbeiter über die Passagiere an Bord denkt.

Die Frau, mit der travelbook.de gesprochen hat, hat ihre Ausbildung als Hotelfachfrau in einem Hotel absolviert. Ihr beruflicher Weg führte sie schließlich als Rezeptionistin an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Sie habe dort zwar nur anderthalb Jahre gearbeitet, das habe jedoch schon gereicht, um den Glauben an die Menschheit zu verlieren.

-----------------------------

Infos zu Kreuzfahrten:

Als Kreuzfahrt oder auch Kreuzfahrtreise werden Urlaubsreisen auf einem Kreuzfahrtschiff bezeichnet.

Diese erfolgen entlang festgelegter Routen zwischen verschiedenen Häfen.

Der Begriff hat seinen Ursprung in dem niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert.

-----------------------------

Bei ihren Kreuzfahrten, die sie unter anderem nach Istanbul, Santorin und Mykonos, aber auch durch den Suezkanal Richtung Dubai, Abu Dhabi, Oman und Bahrain, führten, habe sie viel Skurriles erlebt. „Ich war [als Rezeptionistin] die Informationsstelle für alles. Wo sind wir am nächsten Tag? Was kann man da machen? Wann legen wir an? […] Das Problem dabei: Auf einer Kreuzfahrt gibt es die Gäste, die selbstständig sind und die, die ihr Hirn ausgeschaltet haben. Blöd nur, dass wir fast nur mit Letzteren zu tun hatten. Da verliert man den Glauben an die Menschheit“, so das harsche Urteil der Ex-Mitarbeiterin.

Ehemalige Kreuzfahrt-Mitarbeiterin war von Begriffsstutzigkeit macher Passagiere genervt

Besonders habe sie dabei die Begriffsstutzigkeit der Menschen gestört: „[…] Die gleichen Menschen, die gleichen, oft eigentlich ersichtlichen Fragen. Die Dummheit mancher ist wirklich unergründlich.“

Die Zündschnur von Kreuzfahrtmitarbeitern wirkt in ihrer Beschreibung sehr kurz. Dahinter stecke der Umstand, dass diese monatelang durcharbeiten müssten, teils ohne einen einzigen freien Tag. „Natürlich war das grenzwertig. Allerdings ist es auch eine Einstellungssache: Wenn man es als Comedy betrachtet, ist es der Hammer.“

An Bord sei daher manchmal gelost worden, wer welche Aufgabe übernehmen musste. „Wie gesagt, man muss das als Live-Comedy-Show sehen, an der man teilnehmen darf. Morgens haben wir immer gelost, wer die Arschkarte kriegt. Die hat man dann zum Schichtbeginn bekommen und musste den ganzen Tag die dümmsten aller Fragen beantworten – damit das aufgeteilt war und man nicht jeden Tag mit denen zu tun hatte, die ihr Gehirn an der Gangway abgegeben haben.“

-----------------------------

Wer nun gefrustet ist und nie wieder eine Kreuzfahrt unternehmen will, sollte sich allerdings bewusst machen, dass die geschilderten Erfahrungen zum einen bereits zehn Jahre zurückliegen, zum anderen eben nur von einer einzigen Person stammen. So wie es nervige und tolle Gäste gibt, gibt es eben auch gestresstes und entspanntes Personal! (alp)

