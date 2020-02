Kreuzfahrt: Drastischer Schritt! SIE dürfen nicht mehr reisen

Die internationalen Kreuzfahrt-Reedereien haben sich zu einem drastischen Schritt entschieden.

Wie der internationale Kreuzfahrt-Verband CLIA am Montag in Hamburg mitteilte, dürfen keine Passagiere mehr an Bord gelassen werden, die sich in den vergangenen 14 Tagen auf dem chinesischen Festland aufgehalten haben. Der Grund ist die Sorge vor dem neuartigen Coronavirus.

Kreuzfahrt: Fahrverbote wegen Coronavirus

Auch einige Reisestrecken werden aufgrund des Virus angepasst. In Absprache mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) können Routen umdisponiert, verändert oder auch gestrichen werden. Für welche dieser Maßnahmen sich die jeweilige Reederei letztendlich entscheidet, hat sie dabei selbst zu verantworten.

Das Coronavirus breitet sich aus. Foto: dpa

Das Coronavirus hat bereits für heftige Entscheidungen im Kreuzfahrt-Geschäft gesorgt. So sagten die Gesellschaften „Costa Corciere“ und „MSC“ bereits alle Fahrten ab, die von chinesischen Häfen starten.

Wirkliche Besorgnis scheinen die Betreiber aber nicht zu verspüren. Die Kreuzfahrtbranche sei eine der erfahrensten Branchen, wenn es darum gehe, Gesundheitsbedingungen zu überwachen, heißt es in der CLIA-Mitteilung.

Die Schiffe verfügten über die Ausrüstung und das medizinische Fachpersonal, um Passagiere im Krankheitsfall zügig zu behandeln und eine weitere Übertragung zu verhindern. (at, mit dpa)