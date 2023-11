Kreuzfahrt: Deutscher Hafen in großer Aufregung – diese Reederei ist schuld

Der Hamburger Hafen ist in heller Aufregung. Grund ist eine ganz besondere Entwicklung in der Kreuzfahrt-Branche. Aber der Reihe nach.

Vor 25 Jahren entschied sich der Disney-Konzern zu einem mutigen Schritt. Das Medien-Unternehmen aus Kalifornien taufte seinen ersten Kreuzfahrt-Dampfer und wollte auf diesem Weg sein Tourismus-Geschäft aufpolieren. Das Ziel: Ein bis zwei Prozent der jährlich 40 Millionen Besucher der Disney-Parks sollten eine Kreuzfahrt der Disney Cruise Line buchen.

Disney mischt die Kreuzfahrt-Branche auf

25 Jahre später weiß man: Das gesteckte Ziel wurde um Längen übertroffen. Mittlerweile umfasst die Disney-Flotte bereits fünf Kreuzfahrt-Dampfer. Ein sechster Ozeanriese mit Micky-Maus-Ohren ist gerade im Bau.

Doch auf diesem Erfolg will sich Disney nicht ausruhen – ganz im Gegenteil: Der Konzern will die Kreuzfahrt-Branche jetzt erst recht aufmischen. Denn bislang konzentrierte sich das Kreuzfahrt-Geschäft von Disney vorwiegend auf den nordamerikanischen Markt. Nun startet das Unternehmen seinen Angriff auf die europäische Kundschaft.

„Disney Dream“ legt in Deutschland an

So machte die „Disney Dream“ im August diesen Jahres erstmals Halt in Deutschland. Auf einer Kreuzfahrt durch Nordeuropa legte das Schiff in Kiel an. Am Ostseekai war sofort großer Trubel. Viele Menschen strömten zum Hafen, um das besondere Kreuzfahrt-Schiff zu bewundern. Doch was macht die Disney-Schiffe so besonders?

Der Traum vieler Kreuzfahrt-Fans: Eine Reise mit der „Disney Dream“. Foto: IMAGO/Avalon.red

Kreuzfahrt-Liebhaber berichten regelmäßig davon, dass Disney bei seinen Schiffen besonderen Wert auf Details legt und den Gästen ein überdurchschnittlich hohes Maß an Komfort bietet. Egal in welchem Bereich der Schiffe man sich befindet – in allen Ecken und Winkeln des Schiffs wird die perfekte Disney-Illusion aufrechterhalten.

Und daher ist nun auch der Hamburger Hafen in großer Aufregung. Denn im September 2024 wird die „Disney Dream“ auch in Hamburg anlegen, wenn sie sich auf dem Weg nach Großbritannien befindet.