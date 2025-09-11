Nach großer Ankündigung – Kreuzfahrt-Reederei sagt nun bis März 2026 alle Reisen ab

Eigentlich sollte es im Dezember endlich so weit sein: die große Jungfernfahrt der Disney Adventure. Die Vorfreude war groß, doch jetzt folgt die bittere Nachricht! Die Reederei ist nämlich gezwungen, alle gebuchten Kreuzfahrten auf dem Schiff bis März 2026 zu stornieren.

Der große Debüttermin am 15. Dezember muss abgesagt werden. Eigentlich sollte das Kreuzfahrt-Schiff ab/bis Singapur auf Jungfernfahrt gehen. Wie es für eine Kurzreise üblich ist, sollte sich das Schiff nur auf See befinden und keinen anderen Hafen außer Singapur ansteuern.

Reederei berichtet von „unerwarteten Verzögerungen“

Doch daraus wird vorerst nichts, denn die Disney Adventure wird zu dem angesetzten Zeitpunkt nicht fertig. Joe Schott, der Präsident von Disney Signature Experiences, erklärt gegenüber „Schiffe und Kreuzfahrten“: „Während wir an den letzten Feinheiten arbeiten, um unseren Gästen die Disney Adventure zu präsentieren, kam es zu unerwarteten Verzögerungen im Schiffsbau.“

Er führt fort: „Um sicherzustellen, dass das von uns gebotene Erlebnis unseren Anspruch an Exzellenz widerspiegelt, haben wir uns entschieden, unseren Zeitplan anzupassen. Wir wissen, dass dies für unsere Gäste enttäuschend sein kann, und arbeiten direkt mit ihnen zusammen, um flexible Umbuchungsmöglichkeiten anzubieten und das Vertrauen, das sie in uns setzen, zu wahren.“

Disney Adventure: sieben Erlebniswelten

Gäste, die ursprünglich an der Jungfernfahrt der Disney Adventure teilgenommen hätten, werden automatisch auf den neuen Termin am 10. März umgebucht. Die Reederei Disney Cruise Line betont jedoch, dass die Gäste dieser Umbuchung selbstverständlich widersprechen können. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, sollen allen anderen Gästen unterschiedliche Optionen zur Umbuchung, Entschädigung und Stornierung geboten werden.

Mit dem Schiff Disney Adventure expandiert die Reederei Disney Cruise Line das allererste Mal nach Asien. Es soll auf dem Schiff insgesamt sieben Erlebniswelten geben. Aktuell befindet sich das Schiff jedoch für die Endausrüstung noch in Bremerhaven. Mit einer Schiffslänge von 342 Metern, einer Breite von 46 Metern und einer Vermessung von 208.000 BRZ ist die Disney Adventure das größte Kreuzfahrt-Schiff, das jemals in Deutschland gebaut wurde.

Seitdem die Bauarbeiten des Schiffes im Jahr 2018 begonnen haben, gab es mit der Disney Adventure einige Probleme. Eigentlich wurde das Schiff für eine andere Kreuzfahrt-Reederei erbaut. Während der Bauarbeiten hat sich die Reederei jedoch aus finanziellen Problemen aufgelöst. Für das halbfertige Schiff konnte der Insolvenzverwalter damals in der Reederei Disney Cruise Line einen Abnehmer finden – und so wurde das Schiff auf den Namen Disney Adventure getauft.