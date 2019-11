Kreuzfahrt: DIESES Schiff bricht den Rekord!

In Mecklenburg-Vorpommern wurde am Samstag der Mittelteil des gigantischen Kreuzfahrtschiffes „Global Dream“ angeliefert.

Mecklenburg-Vorpommern. Der Andrang in der MV-Werft in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) war groß am Samstag, denn das gigantische Mittelteil des zukünftigen Kreuzfahrt-Schiffs „Global Dream“ wurde angeliefert.

Bei der „Global Dream“ soll es sich um das bislang größte Kreuzfahrt-Schiff handeln, das jemals in Deutschland gebaut wurde. Allein das Mittschiff, das am Samstag in Wismar empfangen wurde, misst bereits unglaubliche 216 Meter.

Das Mittschif der „Global Dream“ läuft in die MV-Werft in Wismar ein. Foto: Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Kreuzfahrt: Die „Global Dream“ ist das größte deutsche Kreuzfahrtschiff aller Zeiten

Bis zu 9.500 Passagiere sollen auf der „Global Dream“ Platz finden. Das komplett montierte Schiff soll es dabei auf eine Länge von 342 Metern sowie eine Breite von 46 Metern bringen.

Kreuzfahrt: In zwei Jahren soll die „Global Dream“ die Werft verlassen

Das Mittelteil des Schiffes wurde in Rostock-Warnemünde gebaut und von dort aus am Freitag losgeschickt. Die rund 80 Kilometer lange Strecke nach Wismar legte er im Schleppverband innerhalb eines Tages zurück.

Zwar machten das diesige Wetter und der teils auffrischende Wind die Überführung zu einer „großen Herausforderung“, so ein Werftsprecher gegenüber dem NDR, aber dennoch lief die Angelegenheit ohne Probleme ab.

In den MV-Werften in Wismar soll die „Global Dream“ nun zusammengefügt und komplett ausgestattet werden – u.a. sind noch ein Wasserpark und eine Achterbahn für das Luxusschiff geplant. Im Jahr 2021 soll die „Global Dream“ die Werften dann verlassen können.