Kreuzfahrt: Deutscher Hafen in Aufruhr – sowas gab’s noch nie

Die deutsche Kreuzfahrtindustrie boomt mehr denn je. Im Ranking der umsatzstärksten Märkte für Kreuzfahrten weltweit belegt Deutschland den zweiten Platz, hinter der USA. Besonders, nachdem die Branche unter der Corona-Pandemie leiden musste, gehen die Zahlen nun detlich bergauf. Vor allem ein Hafen kann sich darüber freuen.

+++ Kreuzfahrt: Aida-Schiff verlässt den Hafen – plötzlich hören Passagiere einen lauten Schrei an Deck +++

Im vergangenen Jahr unternahmen rund vier Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt, Tendenz steigend! Jetzt feiert ein deutscher Hafen einen Rekord, den es so noch nie gab.

Hamburger Hafen feiert Kreuzfahrt-Meilenstein

Die Hansestadt Hamburg ist der Glückspilz, der sich gerade wie Bolle freuen darf. Die Kreuzfahrtindustrie in Hamburg hat nämlich einen historischen Meilenstein erreicht: Erstmals knackten sie die Millionenmarke an Passagieren in einer einzigen Saison! Das hat es in Deutschland bislang noch nie gegeben.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Preiswahnsinn bei „Mein Schiff“ – Urlauber rasten aus

Dieses Ergebnis ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, welche Ausfälle während der Pandemie zu verzeichnen waren: Reisen wurden storniert, Kreuzfahrtschiffe außer Betrieb genommen. In diesem Jahr haben die deutschen Touristen also richtig Gas gegeben. Urlaub auf dem Wasser wird demnach immer beliebter.

Sie können sich besonders freuen: DAMIT hatten sie nicht gerechnet

Und nicht nur der Hafen der Hansestadt hat Grund zur Freude. Auch eine Familie, die in Hamburg an Bord ging, wurde von ihrem Glück überrascht. Die junge, vierköpfige Familie aus Leipzig, die am 12. November an Bord eines Kreuzfahrtschiffes von MSC Cruises stieg, trug unverhofft zu einem Rekord bei: Sie war Passagier Nummer 1.000.000 in dieser Kreuzfahrtsaison! Dafür gab es von der Reederei ein ganz besonderes Geschenk: eine Premium-Kabine mit Whirlpool. Damit sind sie das perfekte Beispiel für: zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein!

Das könnte dich auch interessieren:

Insgesamt zeigt dieser Rekord, wie beliebt Kreuzfahrtreisen bei den Deutschen sind. In der Zukunft können wir uns wohl auf noch mehr Rekorde einstellen, die diese Branche knacken wird.