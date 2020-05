Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Kreuzfahrt: DAMIT rechnet wirklich niemand, der an Bord geht

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine Kreuzfahrt, die ist schön – so oder so ähnlich lautet der Text eines bekannten Kinderliedes. Wer schon einmal eine Reise auf einem Kreuzfahrt-Dampfer gemacht hat, weiß, was es Tolles zu entdecken geht. Doch Neulinge hätten damit wohl niemals gerechnet.

Wie „Business Insider“ berichtet, lauern einige Tücken an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes. Denn nicht nur die Reise an sich kostet ordentlich Kohle. Auch während der Fahrt musst du tief in die Tasche greifen.

Auf einem Kreuzfahrt-Schiff kann es teurer werden als gedacht. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Kreuzfahrt: Vorsicht vor Trinkgeldgebühr

Auf dem größten Kreuzfahrt-Schiff der Welt, die Royal Caribbean’s Symphony of the Seas, wurde es für eine Passagierin richtig teuer. So berichtet sie von einer täglichen Trinkgeldgebühr, die jeder Gast bezahlen muss.

Ganze 13 Euro pro Tag werden berechnet, das sind zusätzliche 91 Euro pro Woche. Das Krasse: Selbst Kinder müssen dieselbe Gebühr bezahlen. Gäste, die in einer Grand-Suite oder gleich hochwertigem Zimmer auf dem Kreuzfahrt-Schiff übernachten, müssen sogar 16 Euro blechen.

Auf dem Kreuzfahrt-Schiff gibt es sogar ein Starbucks. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Noch krasser: Getränke aus der Minibar sowie Dinge, die du im Wellness-Bereich oder Salon kaufst, werden ebenfalls mit einer Trinkgeldgebühr versehen. 18 Prozent sind fällig.

Ein Tipp: Vor der Abreise solltest du deine Tasche gründlich packen und Wichtiges nicht vergessen. Denn auch das kann richtig teuer werden. Gerade Drogerie-Artikel und Medikamente sind auf einer Kreuzfahrt astronomisch teuer. Für eine einzelne Zahnbürste sind dann gerne einmal sechs Euro zu zahlen.

Wie „Business Insider“ berichtet, werden Gäste auch beim Nutzen des WLANs abgezockt. Dass es das Internet nicht umsonst gibt, ist heutzutage leider meist noch Alltag. Doch auf dem Kreuzfahrt-Schiff muss sogar ein Zugang pro Gerät gezahlt werden. Tipp: Wechsle zwischen Handy und Laptop. Die Kreuzfahrt an sich war schon teuer genug. (ldi)