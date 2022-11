Kreuzfahrt: Vorsicht! Wenn du an Bord DIESEN Fehler machst, wirst du zum Gespött der Crew

Peinlich, peinlich! Eine Sache solltest du lieber vermeiden, wenn du nicht möchtest, dass sich die gesamte Crew auf deine Kosten amüsiert. Das könnte dir sonst noch ewig nachhängen.

Besser ist, du nimmst einen bestimmten Service an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes nicht in Anspruch. Dann läufst du auch nicht Gefahr, zur Lachnummer zu werden.

Kreuzfahrt: Warum du dich nicht fotografieren lassen solltest

Warum sollten sich Passagiere an Bord nicht von professionellen Fotografen ablichten lassen? Die Antwort liefert Ex-Crewmitglied Sam Catling in seinem Buch „Seems Like Smooth Sailing“. Und zwar sollten sich die Gäste besser nur privat fotografieren. Sonst könnten sie nie sicher sein, wo die Fotos nachher landen.

Er habe mit der Foto-Abteilung auf Schiffen keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Denn nicht immer würden sie die aussortierten Exemplare nachher auch gelöscht. Einige Fotografen, die Catling während seiner langjährigen Tätigkeit kennenlernte, hätten sich die „besten“ Bilder sogar in ein Sammelalbum geklebt.

Fotografen erlauben sich üblen Spaß auf Passagierskosten

Diese Alben wurden dann mit dem Titel „Minger der Woche“ versehen, wie Catling schreibt. „Ich bin mir sicher, dass ich nicht ins Detail gehen muss, um die Art von Bildern zu beschreiben, die den Inhalt des besagten Sammelalbums ausmachten, aber wenn Sie mit dem Begriff ‚Minger‘ vertraut sind, dann verstehen Sie, dass die Fotos alle von der höchst unschönen Sorte waren.“

Für diejenigen, die nicht wissen, was es mit dem Begriff auf sich hat: Minger heißt so viel wie Hackfresse, Vogelscheuche oder jede andere Bezeichnung für eine besonders hässliche Person. Der ehemalige Crew-Mitarbeiter verteidigt dieses Verhalten allerdings. „Bevor sie denken, was für Monster diese Personen sind, versuchen sie bitte zu verstehen, dass ihr Job die meiste Zeit unglaublich langweilig war.“ Es sei nur eine Möglichkeit zum „Zeitvertreib“.

Wem das allerdings noch nicht Argument genug ist, der braucht sich nur einmal die Preise für die Fotos anzuschauen. Da dürfte den meisten schon die Lust an einem Bild vergehen, wie ein anderes Crewmitglied gegenüber „express.co.uk“ zu Bedenken gibt.