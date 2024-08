Kreuzfahrt wird für Passagiere zum Fiasko – es geht um ihre Bankkarte!

Bei der Buchung machen sich Passagiere einer Kreuzfahrt in der Regel nicht nur Gedanken um die Reiseroute, sondern auch um die Wahl ihrer Kabine, Ausflüge an Land und vieles mehr.

Wenn es dann ans Packen für den Urlaub auf hoher See geht, muss nicht nur an die Badehose gedacht werden, sondern auch an das richtige Zahlungsmittel. Denn immer wieder begehen Kreuzfahrt-Touristen einen Fehler, der den Urlaub schnell im Desaster enden lassen kann.

+++ Kreuzfahrt: Schon wieder! Dreiste Aida-Gäste kennen keinen Anstand mehr +++

Kreuzfahrt: Ist nur Bares Wahres?

Denn bei Kreuzfahrten sind nicht nur die Rahmenbedingungen ganz andere, als etwa bei einer Pauschalreise. Wer sich auch an Deck keinerlei Gedanken um das liebe Geld machen und sich einfach nur gönnen will, der sollte im Vorfeld besser gut darüber nachdenken, wie er seine Rechnung an Bord begleicht.

So fragte sich auch dieser Tage mal wieder eine Costa-Passagierin in einer Facebook-Gruppe, „wie es mit der Bezahlung an Bord funktioniert“. „Ich weiß, dass man eine Bordkarte bekommt, aber muss man da direkt etwas einzahlen und wenn ja, wie funktioniert das, oder sammelt man alles, was man kauft auf dieser Karte und bezahlt hinterher???“ Die Antwort sollte prompt folgen. „Entweder registrierst du eine Kreditkarte oder zahlst Bargeld am Automaten ein.“

Auch interessant für dich: Kreuzfahrt: Passagieren wird angst und bange – es geht um ihre Kinder

Wie eine Passagierin anmerkt, tappen aber gerade bei der Wahl der richtigen Bankkarte viele Kreuzfahrt-Gäste immer wieder in die Falle. „Achtung! Es geht wirklich nur mit einer ‚echten‘ Kreditkarte. EC-Karte oder Debit-Karte geht nicht.“ Das sollte unter Reisenden schnell zu Irritationen führen.

Touristin perplex! „Was ist denn die Alternative?“

„Die Visa Debit Karte geht nicht…wieso…was ist denn die Alternative, wenn man keine andere Karte hat, geht die Maestro/Postbank?“, fragte sich so etwa eine Costa-Kundin. Aufschluss bieten die Hinweise im FAQ von Costa Kreuzfahrten. Darin heißt es: „An Bord werden folgende Kreditkarten akzeptiert: American Express, Visa, MasterCard. Nicht akzeptiert werden: EC-Karten, Geldkarten, aufladbare Karten, VISA Electron, Postepay, Bancomat, Postamat, Cirrus Maestro.“

Laut Costa erhalten Kreuzfahrt-Passagiere am Abend vor der Ausschiffung ihre Abschlussrechnung. „Überprüfen Sie diese bitte sorgfältig. Eventuelle Reklamationen müssen vor der Ausschiffung erfolgen. Wenn Sie eine Kreditkarte registriert haben, wird der offene Betrag automatisch von dieser abgebucht“, heißt es weiter. Wer nach dem Erhalt der Abschlussrechnung noch Ausgaben macht, muss diese separat am Serviceschalter bezahlen. Wer sich für die Bezahlung per Kreditkarte entscheidet, der droht allerdings an Bord noch in ein unerwartetes Fettnäpfchen zu tappen, wie ein Costa-Fan weiß: „Achtung: Es wird auch die PIN der Kreditkarte benötigt!“

Wer diese Hinweise beherzigt, dem sollte für eine traumhafte Kreuzfahrt rein gar nichts mehr im Wege stehen!