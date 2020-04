Kreuzfahrt: US-Behörden verbieten jetzt DAS

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Auch Deutschland ist eines der am stärksten von dem Virus betroffenen Länder.

Schwerer Schlag für die Kreuzfahrt-Branche!

Am Mittwoch tritt eine Verordnung des „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) in Kraft. Die Bundesbehörde ist dem US-Gesundheitsministerium unterstellt. In der Verordnung heißt es: „Die Betreiber von Kreuzfahrtschiffen dürfen Passagiere und Besatzungsmitglieder in Häfen nicht von Bord lassen.“ Ausnahmen gibt es nur bei medizinischen Notfällen und bei Schiffen mit weniger als 250 Personen an Bord. Im Klartext: Es kommt praktisch zu einem Kreuzfahrtverbot in den USA!

Die „MSC Magnifica“ musste ihre Weltreise in Australien im März abbrechen, ist zum Suezkanal aufgebrochen, um in Italien die Reise beenden zu können. Foto: imago images / AAP

US-Behörde verbietet Kreuzfahrten!

Eine „no sail order“ wurde von der Behörde bereits am 14. März für 30 Tage ausgesprochen. Doch mit der Verlängerung um „100 Tage ab dem Datum der Veröffentlichung im Bundesregister“ (15. April), reicht das Verbot bis weit in die Sommersaison hinein. Die meisten Reedereien sind davon ausgegangen, ab Juni wieder Gäste an Bord nehmen zu dürften. Doch die neue CDC-Anweisung zerschmettert diese Pläne.

Konkret betroffen sind alle Häfen an der Ost- und Westküste sowie Hawaii und Alaska. Damit kommt das Hauptgeschäft mit Kreuzfahrten ab Florida in die Karibik und zu den Bahamas zum Erliegen. Nach Angaben des CDC waren zuletzt viele Menschen an Bord von insgesamt zehn Kreuzfahrtschiffen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Noch 100 Kreuzfahrtschiffe auf den Meeren unterwegs

Die Behörde teilt mit: „Derzeit befinden sich noch rund 100 Kreuzfahrtschiffe auf See vor der Ost-, West- und Golfküste mit fast 80.000 Besatzungsmitgliedern an Bord. Darüber sind der CDC 20 in Häfen liegende oder in US-Gewässern ankernde Kreuzfahrtschiffe bekannt, die Besatzungen nachgewiesener oder vermuteter Covid-19-Infektion an Bord haben.“ Die meisten Schiffe liegen in Gewässern bei den Bahamas.

Wegen der restriktiven Einreisebestimmungen in fast allen Ländern ist auch eine Reduzierung des Personals an Bord schwer zu planen. Und noch immer irren Kreuzfahrtschiffe auch mit Passagieren durch die Weltmeere, weil sie keinen Hafen zum Ausschiffen finden. So musste die „MSC Magnifica“ ihre Weltreise in Australien im März abbrechen, durfte auch nicht Dubai anlaufen, sondern ist nach einem kurzen Aufenthalt auf Sri Lanka zum Suezkanal aufgebrochen, um in Italien die Reise beenden zu können.

Wann die in Deutschland beheimatete Reedereien ihren Betrieb wieder aufnehmen ist derzeit noch ungewiss... (mg)