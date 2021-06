Kreuzfahrt: Achtung, Aida-Reisende! Diese Corona-Regeln gelten jetzt

Der Sommer naht, die Temperaturen sind hoch, es ist warm und gehen auch die Corona-Inzidenzen zurück. Kein Wunder, dass man sich jetzt ziemlich viele Gedanken um einen Kreuzfahrt-Urlaub macht. Schließlich lechzt die Seele nach den anstrengenden letzten Monaten nach Entspannung und Zerstreuung.

Wer mit Aida eine Kreuzfahrt machen will, muss sich aber auf neue Corona-Regeln einstellen – DAS gilt unbedingt zu beachten!

Kreuzfahrt: Kurze Quarantäne für Aida-Reisende! Diese Regeln gelten nun

Bisher ist es so gewesen, dass man als Passagier vor der Kreuzfahrt-Reise einen PCR-Test und einen Antigen-Schnelltest zu absolvieren hat. Jetzt gibt es aber eine Erleichterung, denn nun reicht bereits nur noch ein Schnelltest-Ergebnis aus.

Aida hat neue Corona-Regeln für Kreuzfahrt-Gäste eingeführt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Roland Hartig

Maximal 24 Stunden vor dem Check-In reicht es, den negativen Test zum Hafen mitzunehmen. Den PCR-Test muss der Urlauber dann vor der Abfahrt im Hafenterminal machen.

Keine Sorge, das Ergebnis liegt dann nicht erst nach mehreren Stunden oder gar Tagen vor. Es soll sich dabei um einen PCR-Schnelltest handeln, das Ergebnis steht schon nach rund 90 Minuten fest. Der Ablauf ist simpel und schnell: Zum Check-In wird bei dem jedem Kunden ein Abstrich für den PCR-Schnelltest genommen.

Kreuzfahrt: Test direkt beim Check-In

Nach dem absolvierten Test gibt es einen Aufkleber auf der Bordkarte. Der zeigt an, in welcher Gruppe man sich befindet und wie lange ungefähr die Quarantänezeit dauern wird. Im Anschluss daran muss der Gast für jene 90 Minuten in Quarantäne an Bord – über die Lautsprecher wird die entsprechende Gruppe dann nach Ablauf der Quarantäne ausgerufen. Dann kann die eigentliche Kreuzfahrt mit Beginn der obligatorischen Seenotrettungsübung beginnen.

Na, die Hauptsache ist doch, dass man endlich in See stechen kann! (mg)