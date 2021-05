Kreuzfahrt: Bitter für Urlauber – Diese Absage steht jetzt fest!

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Für Kreuzfahrt-Kunden, die eine Reise mit Aida planten, gibt es eine traurige Nachricht!

Trotz fortschrittlicher Bekämpfung der Corona-Pandemie ist eine Kreuzfahrt, wie sie VOR der Pandemie war, aktuell immer noch nicht möglich. Jetzt hat sich der beliebte Kreuzfahrt-Anbieter Aida zu einem drastischen Schritt entschieden – und die gesamte Sommersaison eines ihrer Schiffe ersatzlos gestrichen!

Kreuzfahrt: Bittere Nachricht für viele Urlauber

Grund für die gestrichene Kreuzfahrt sind unter anderem die weltweit unterschiedlichen Corona-Zahlen. Für Länder mit verschiedenen Inzidenzen gelten dementsprechend auch verschiedene Regeln bezüglich Einreise und Tourismus – und das macht einige Kreuzfahrt-Routen für Aida schwierig bis unmöglich.

Aida-Reisende müssen vorerst weiter in die Röhre schauen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Daher hat Aida nun die Sommersaison der „Aida Prima“ gemäß Katalog komplett abgesagt. Betroffen sind die Reisen vom 12. Juni bis zum 30. Oktober 2021.

Kreuzfahrt: Bei der Aida gibt es Gewissheit. Foto: IMAGO / penofoto

Zweifelsohne eine große Enttäuschung für die Urlauber – komplett unerwartet kommt der Schritt jedoch nicht.

Kreuzfahrt: Ersatzfahrpläne für zwei Aida-Schiffe

Denn bereits in der vergangenen Woche hatte Aida mitgeteilt, dass die „Prima“ aufgrund der Pandemie-Situation neue Reiseziele zugeteilt bekommen hat. Vom 3. Juli bis zum 23. Oktober 2021 soll das Schiff von Kiel aus für neue „Ahoi“-Reisen in See stechen.

Die Aida „Prima“ wird im Sommer 2021 nicht so fahren wie ursprünglich geplant. (Symbolbild) Foto: picture alliance/Bildagentur-online/McP-Waldkirch

Auch die „Aida Sol“ ändert ihren Fahrplan: Die Kreuzfahrten ab Kiel, die am 22. Mai starten, wurden kurzerhand verlängert. Bis zum 26. Juni werden Drei-, Vier- oder Sieben-Tage-Kreuzfahrten angeboten – vom 1. bis 18. Juli das selbe Programm von Warnemünde aus.

Interessierte Kreuzfahrt-Urlauber sollen die Tickets für die neuen Fahrten ab dem 26. Mai buchen können, wie das Portal „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ berichtet. (at)

Es gibt eine bittere Nachricht für alle Kreuzfahrt-Fans! Foto: Andrea Warnecke / dpa-tmn

