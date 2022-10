Kreuzfahrt: Corona-Maßnahmen sorgen für Verwirrung – für DIESE Reisenden gelten andere Regeln

Eine der Reiseformen, die noch immer besonders von der aktuellen Corona-Lage betroffen ist, ist die Kreuzfahrt. Da Passagiere auf der Durchreise an vielen Ländern vorbei kommen und dort auch an Land gehen wollen, müssen sie die in den unterschiedlichen Ländern geltenden Regeln befolgen. Die können beim Thema Impf- oder Testpflicht schon mal ziemlich weit auseinandergehen.

So müssen sich auch die Reedereien, die die Kreuzfahrten veranstalten, den gegebenen Regelungen anpassen. Das kann mitunter sehr verwirrend für die Passagiere sein, wenn sie für die eine Reise ganz andere Vorgaben erfüllen müssen als für eine andere. Besonders ein Land lässt beim Thema Corona noch gar nicht locker.

Kreuzfahrt: In DIESESEM Land gelten strenge Regeln

Die Reederei „Carnival“ hat ihre Corona-Regeln etwas gelockert. Von nun an brauchen Passagiere bei kürzeren Reisen bis zu 15 Nächten keine Covid-19-Impfung mehr nachzuweisen. Dennoch empfiehlt das Unternehmen allen Gästen ab einem Alter von fünf Jahren, sich gegen das Virus impfen zu lassen. Erst ab der 16. Übernachtung müssen alle über 18-Jährige bis spätestens 14 Tagen vor Abreise zwei Mal geimpft sein. Liegt die zweite Impfung bereits mehr als sechs Monate zurück, ist eine Boosterimpfung Voraussetzung für die Reise.

Für Reisende, die nach Australien fahren wollen oder von dort aus ihren Urlaub starten, gelten allerdings andere Regeln. Hier müssen bereits Kinder ab zwölf Jahren vollständig gegen Corona geimpft sein – egal, wie lange die Reise geht. Dafür ist eine Boosterimpfung nicht zwingend notwendig.

Doch nicht nur für Australien gelten Ausnahmen. Auch auf Fahrten nach Cartagena, Kolumbien und Grand Turk, dürfen ungeimpfte Gäste ab 18 Jahren nicht an Land gehen. Für Reisen in die USA ist die vollständige Corona-Impfung für Volljährige ebenfalls Pflicht.

Kreuzfahrt: Regeln zur Testpflicht

Die 15 Nächte, die bei der Impfregelung ausschlaggebend sind, entscheiden auch über die Testpflicht. Ab der 16. Übernachtung müssen alle Gäste ab fünf Jahren ein offizielles und maximal drei Tage altes negatives PCR- oder Antigen-Testergebnis vorlegen. Alternativ gilt auch ein positives Testergebnis, das mindestens zehn Tage vor der Abreise entstanden ist. Natürlich sollten die Passagiere im Falle ihrer Genesung auch keine Symptome mehr aufweisen.

Wer nach oder ab Australien reist, muss bereits ab Vollendung des zweiten Lebensjahres einen negativen Test nachweisen. Generell empfiehlt Carnival seinen Kunden, sich innerhalb von drei Tagen vor Abreise testen zu lassen. Zusätzlich müssen Australien-Reisende einen Impffragebogen und einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen.

Darauf musst du an Bord achten

Grundsätzlich gibt es an Bord keine Maskenpflicht, Carnival empfiehlt das Tragen jedoch in Innenräumen. Bei Reisen ab 16 Nächten könnte es gegebenenfalls jedoch verpflichtend sein, eine Maske zu tragen. So gelten auch hier Ausnahmen für Australien-Reisende. Sie müssen in Innenräumen und beim Ein- und Ausschiffungsprozess einen Mund-Nansen-Schutz tragen.

Solltest du dich an Bord mit Covid-19 anstecken, dann musst du eventuell auf dem Schiff in Quarantäne. Für die dadurch versäumten Tage gewährt Carnival seinen Kunden einen Future Cruise Credit. Gleiches gilt für eine Ansteckung vor der Einschiffung. Solltest du allerdings deine Quarantäne lieber an Land als an Bord verbringen wollen, dann geschieht das auf deine eigenen Kosten.

„Bitte beachten Sie, dass sich diese Regelungen in Anpassung an die generelle Lage auch kurzfristig ändern können“, gibt die Reederei auf ihrer Webseite zu bedenken. „Über Änderungen für Ihre bereits gebuchte Kreuzfahrt halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.“