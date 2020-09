Kreuzfahrt: Nach Corona-Ausbruch auf TUI-Schiff – jetzt kommt DAS raus

am 30.09.2020 um 13:34

Corona ist auch weiterhin das bestimmende Thema. Das gilt auch für die Kreuzfahrt-Branche.

Zu Beginn der Woche sorgte ein Corona-Ausbruch auf einem Tui-Schiff während einer Kreuzfahrt für große Schlagzeilen.

Kreuzfahrt: Corona-Ausbruch auf TUI-Schiff

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, war am Montag bekannt geworden, dass zwölf Crew-Mitglieder der „Mein Schiff 6“ positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Tui damals mitteilte, seien diese auf dem Schiff isoliert worden.

Das ist TUI Cruises:

Die TUI Cruises GmbH ist eine Kreuzfahrtgesellschaft mit Sitz in Hamburg

Die Flotte besteht aus sieben Kreuzfahrtschiffen

Alle Schiffe haben den Namen „Mein Schiff“ sowie einen weiteren Zusatz

Drei weitere Schiffe befinden sich im Bau

Mittlerweile wurden die Personen drei weitere Male getestet. Alle Tests sind negativ ausgefallen. Demnach handelt es sich wohl um einen Fehlalarm.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Kreuzfahrt: Müssen die TUI-Urlauber getestet werden?

Zwischenzeitlich hatte es Verwirrung darum gegeben, ob die Touristen an Bord sich ebenfalls testen lassen müssen. Eine Tui-Sprecherin sagte am Montag gegenüber unserem Partnerportal, dass vorerst keine Tests für die Urlauber, die an der Kreuzfahrt mit der „Mein Schiff 6“ teilnehmen, vorgesehen seien.

Am Dienstag-Vormittag meldete dann die Deutsche-Presse-Agentur, dass nun doch alle Touristen an Bord auf das Virus getestet werden sollen. Dies verneinte anschließend die Tui-Pressesprecherin erneut. Letztendlich mussten sich die Passagiere nicht testen lassen.

Wo die „Mein Schiff 6“ sich aktuell befindet und wie es jetzt für die Urlauber weitergeht, erfährst du auf MOIN.DE. (gb)

Kreuzfahrt: Die Besatzungsmitglieder der „Mein Schiff 6“ wurden mittlerweile mehrfach auf das Corona-Virus getestet. Foto: imago images / ZUMA Wire

