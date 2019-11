Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Kreuzfahrt: Clever! So kannst du bei der Reise eine Menge Geld sparen

Die Kreuzfahrt erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Kreuzfahrten verdreifacht.

Ein billiger Urlaub wird es auf einem Kreuzfahrt-Schiff allerdings nicht - wer an Bord will, muss ganz schön blechen. Es gibt aber ein paar Tipps, mit denen du eine Menge Geld sparen kannst.

1. Landgänge selbst organisieren

Der Vorteil einer Kreuzfahrt: möglichst viele Orte in kurzer Zeit zu sehen. Dafür muss man als Passagier auch hin und wieder von Bord und an Land gehen. Die Landgänge können aber ganz teuer werden. Besser als vom Veranstalter organisierte Ausflüge zu buchen, solltest du die Trips lieber selbst organisieren. Acht geben solltest du nur, wenn du in gefährliche Gebiete reist.

2. Wähle die richtige Kabine

Klar, eine Kabine mit Meerblick und Balkon ist schön - aber auch mit Abstand am teuersten. Hier kannst du schon vor dem Antritt der Reise richtig Geld sparen. Hast du ohnehin nicht vor, viel Zeit in deiner Kabine zu verbringen, lohnt es sich in Hinblick auf deine Finanzen, eine Innenkabine zu wählen. Und: Oft sind diese geräumiger als Außenkabinen.

Außenkabinen mit Balkon sind besonders teuer. (Symbolbild) Foto: imago images / Jürgen Ritter

3. Angebote auf dem Kreuzfahrtschiff nutzen

Vor der Buchung solltest du dich bereits informieren, welche Leistungen in deinem Paket inklusive sind, was du dazu buchen kannst und welche Kosten während der Reise auf dich zukommen.

Vor allem bei Getränken solltest du Acht geben: Sind sie nicht im Preis enthalten, können dich Bier und Cocktails am Abend am Ende ganz schön teuer zu stehen kommen. Getränke während des Essens sind meist inbegriffen.

4. Angebote an Bord nutzen

Eng damit verbunden sind spezielle Angebote an Bord, wie zum Beispiel die Happy Hour. Werden Kosten für jedes einzelne Getränk fällig, so lohnt es sich, die Drinks am Abend während der Happy Hour zu konsumieren. Dadurch kannst du viel Geld sparen.

Das sind die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt:

Symphony of the Seas (5518 Passagiere)

Harmony of the Seas (5479)

Oasis of the Seas und Allure of the Seas (5400)

MSC Meraviglia (4488)

Norwegian Bliss und Norwegian Escape (4266)

Quantum of the Seas, Anthem of the Seas und Ovation of the Seas (4180)

MSC Seaside und MSC Seaview (4140)

Norwegian Epic (4100)

Norwegian Breakaway und Norwegian Getaway (3969)

Carnival Vista und Carnival Horizon (3934)

Norwegian Joy (3850)

(cs)