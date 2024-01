Kreuzfahrt wird zum Höllen-Trip – Passagiere hängen tagelang in Kabine fest

Normalerweise haben Kreuzfahrten für viele Urlauber nur einen Zweck: Bei unzähligen Reisezielen mal ordentlich die Seele baumeln lassen. So wohl auch bei den über 2000 Passagieren, die mit der Reederei „Celebrity Cruises“ am 3. Januar in See stachen.

Ab Tampa in Florida startete die 10-tägige Reise. Über New Orleans und Louisiana ging es nach Belize und Mexiko. Doch die Kreuzfahrt nahm für fast 100 Passagiere ein dramatisches Ende. Denn ein grassierendes Virus an Bord sollte die Reiselust schnell vergehen lassen.

+++ Kreuzfahrt: Knallt es bei Aida? Diese deutsche Eigenart ist Schuld daran +++

Kreuzfahrt: Nicht nur Passagiere werden krank

Nach Angaben der „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) erkrankten 92 von insgesamt 2.056 Passagieren an Bord am Norovirus, vielen besser als Magen-Darm bekannt. Die Hauptsymptome der fiesen Erkrankung äußern sich in Erbrechen und Durchfall. Viele Passagiere dürften aufgrund des Virus-Ausbruchs tagelang die Kabinen-Toilette nicht verlassen haben.

Weitere Nachrichten:

Die Crew des Ozeanriesen hatte schnell reagiert und die Reinigung und Desinfektion auf dem Schiff verstärkt. Außerdem wurden die erkrankten Gäste unter Quarantäne gestellt, sodass sie ihre Kabine nicht verlassen durften. Besonders bitter war allerdings die Tatsache, dass auch acht Mitarbeiter von „Celebrity Cruises“ erkrankt waren, wie „USA Today“ jetzt berichtet.

Nicht der erste Ausbruch an Bord

Es ist nicht das erste Mal, dass während einer Kreuzfahrt Passagiere und Crew-Mitglieder am Norovirus erkrankten. Allein im Jahr 2023 verzeichnete die Gesundheitsbehörde CDC 14 Ausbrüche – drei davon sollen sich auf Celebrity-Schiffen ereignet haben. Die Krankheit wird oft mit Kreuzfahrten in Verbindung gebracht. Laut Ben Lopman, Professor für Epidemiologie an der Rollins School of Public Health der Emory University, stellen Kreuzfahrten aber tatsächlich nur eine „winzige Mehrheit der Norovirus-Ausbrüche“ dar. Öfter soll es dagegen in Gesundheitseinrichtungen wie Pflegeheimen ausbrechen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auf Nachfrage des amerikanischen Mediums mit Bitte um ein Statement zum aktuellen Norovirus-Ausbruch hat die Kreuzfahrtgesellschaft „Celebrity Cruises“ bislang nicht reagiert.