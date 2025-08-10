Stromausfall auf Kreuzfahrt – Dampfer treibt mit 2.000 Menschen auf See

Eine Kreuzfahrt soll vor allem eins sein: herrlich entspannend. Doch diese Reise endete für die Passagiere alles andere als gemütlich…

Großer Schreck an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Constellation“ von Celebrity Cruises! Der Dampfer trieb nach einem Stromausfall drei Stunden lang vor der Küste Italiens, wie das Online-Portal „Kreuzfahrt aktuelles“ berichtet.

Kreuzfahrt-Schiff hat plötzlich einen Maschinenausfall an Bord

Das Kreuzfahrtschiff „Constellation“ war auf dem Weg nach Italien. Plötzlich gab es technische Probleme – Stromausfall! Was die Ursache des Ausfalls war, dazu schweigt die Reederei bislang. Die „Celebrity Constellation“ der US-Reederei Celebrity Cruises befand sich auf einer elftägigen Mittelmeer-Kreuzfahrt von Ravenna nach Civitavecchia.

Während des Seetages auf dem Weg von Kotor in Montenegro nach Messina auf der italienischen Insel Sizilien kam es dann zu dem Zwischenfall. An Bord gab es einen Maschinenausfall, der zu einem temporären Blackout führte.

Kreuzfahrt-Passagiere berichten davon, was an Bord geschah

Das Schiff verringerte seine Geschwindigkeit. Der darauffolge Stromausfall wirkte sich auch auf den Gästebereich aus. Wie Passagiere berichteten, waren die Lichter außerhalb der Notstromversorgung außer Betrieb. Auch Klimaanlagen und Toilettenanlagen funktionierten nicht mehr. Sicherheitsrelevante Bereiche liefen über eine Notstromversorgung, wie „Kreuzfahrt aktuelles“ weiterhin schreibt.

Zwei Stunden nach dem Defekt liefen die Systeme an Bord dann wieder. Der ursprüngliche Kurs konnte wieder aufgenommen werden. Das Schiff hat eine Kapazität von rund 2.000 Passagieren.