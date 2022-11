Kreuzfahrt: Neuer Luxus-Dampfer will mit Billig-Tickets locken – doch die Sache hat einen Haken

Eine Kreuzfahrt ist definitiv kein günstiges Vergnügen. Doch eine Reederei lockt seine Passagiere jetzt mit Billig-Tickets – die Sache hat aber einen Hacken.

Der Kreuzfahrt-Gigant Carnival Cruise hat seine Preise für sein neues Schiff vorgestellt. Es wird in New York (USA) stationiert. Und dabei gibt es auch echte Schnäppchen. Doch im Gegenzug musst du dafür auf einiges verzichten.

Kreuzfahrt: 22 verschiedene Routen

Die Fahrpreise für die „Carnival Venezia“ beginnen bei 394 US-Dollar (385 Euro) für eine Fahrt über sechs Nächte, wie „The Points Guy“ schreibt. Das macht etwa 66 US-Dollar (circa 64 Euro) pro Tag! Klingt wirklich verlockend, oder? Doch dafür musst du auch in puncto Luxus einiges an Abzüge machen. Die Billig-Tarife gelten nur für die Kabinen der niedrigsten Kategorien. Bedeutet: Fensterlose Innenkabinen.

Der neue Mega-Dampfer (135.225 Tonnen!) wird ab Juni 2023 ganzjährig von New York aus verkehren. Insgesamt 22 verschiedene Routen werden angeboten. Diese können von vier bis 15 Nächte gehen. Ziele für die Überfahrten sind die Bahamas, die Karibik, Bermuda, Neuengland und Kanada.

Kreuzfahrt: Balkon-Kabinen üblicherweise teurer

Die günstigste 385-Euro-Kreuzfahrt geht von Neuengland und Kanada und umfasst Anläufe in Portland (USA) sowie Neubraunschweig (Kanada) und dauert sechs Tage. Eine Bahamas-Kreuzfahrt mit acht Nächten (522 Euro) kriegst du schon für 65 Euro pro Nacht. Der Tarif gilt ebenfalls lediglich für eine fensterlose Innenkabine.

Mehr Themen:

Solltest du dich für eine Balkon-Kabine entscheiden, ist schon ein etwas tieferer Griff in die Geldbörse nötig. Die Acht-Nächte-Kreuzfahrt auf den Bahamas kostet dich dann insgesamt rund 658 Euro. Wie bei Kreuzfahrtschiffen üblich, basieren die Preise pro Person „auf Doppelbelegung“, was bedeutet, dass diese nur gelten, wenn zwei Personen eine Kabine buchen. Solltest du eine Kabine für dich alleine haben wollen, dann zahlst du mehr, wie „The Points Guy“ schreibt. Auch für Extra-Dinge wie zum Beispiel Wlan und alkoholische Getränke muss bei Kreuzfahrten oft draufgezahlt werden.