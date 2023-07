Dieses Erlebnis will wohl niemand gerne machen. Entspannung auf hoher See, endloses Blau in der Ferne und Sonne satt – so stellen sich die meisten ihren Kreuzfahrt-Urlaub wohl vor. Doch was, wenn die Reise von dieser Norm abweicht?

Dann machen sich schnell Sorgenfalten und Nervosität breit. Was man bei einer Kreuzfahrt gar nicht erleben will: technische Probleme. Bei einem Schiff der Flotte von Carnival Cruise Line ist genau das passiert. Den Reisenden droht das Fiasko.

Kreuzfahrt fast vorbei – dann passiert es

Eigentlich war die Rundreise der „Carnival Pride“ schon so gut wie fertig. Zwölf Tage lang sollte das Schiff ursprünglich durch Nord- und Ostsee schippern. Am 18. Juli brach der Luxus-Dampfer in Kiel auf, um die letzten drei Stopps der Reise anzufahren – da passierte es.

++ Heftiger Trend bei Reedereien – Kunden haben die Nase voll ++

Rund zweieinhalb Stunden nach Auslaufen traten technische Probleme an der „Carnival Pride“ auf. Davon berichtet das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“. Mit dem Antrieb stimmte etwas nicht. Horror für alle Reisenden, denn an eine planmäßige Beendigung ihrer Kreuzfahrt war nun nicht mehr zu denken.

Reparatur zieht sich

Statt nach Göteborg, Seetag und Dover ging es zurück nach Kiel. Laut des Berichts deute das daraufhin, dass es ein größeres Problem mit der Antriebstechnik gebe, das nicht mal eben so von den Ingenieuren an Bord behoben werden konnte.

Damit sind die Reisenden erstmal an der deutschen Küste gefangen und es droht das ultimative Fiasko: Lassen sich die Probleme nicht schnell lösen droht der Abbruch der gesamten Reise!

Kreuzfahrt: Folgereise schon abgesagt

Auf die Probleme hat die Carnival Cruise Line bereits reagiert und die Folgereise der „Carnival Pride“ rund um Großbritannien bereits abgesagt. Der Zeitplan war mit dem ungeplanten Zwischenstopp nicht mehr einzuhalten.

Weitere Nachrichten für dich:

Nun bemüht sich das Unternehmen um Entschädigung für seine Passagiere, die natürlich hart getroffen sind. Wie es für das Kreuzfahrt-Schiff weitergeht und wann es wieder fahrbereit ist, bleibt offen.