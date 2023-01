Kreuzfahrt: Gast bekommt die Krise, wenn er das am Büffet sieht – „Wird einem schlecht beim Hinschauen“

Auf einer Kreuzfahrt will man selbstverständlich, dass es einem gut geht. Logisch ist auch, dass die Vorstellung davon, wie der perfekte Trip über die Weltmeere aussehen soll, ganz individuell ist. Während die einen am liebsten am Pool mit einem kühlen Drink in der Sonne liegen, können die anderen es kaum erwarten, bis der nächste Landgang ansteht.

Da liegt es nur auf der Hand, dass man sich manchmal auf einer Kreuzfahrt mit den Mitreisenden arrangieren muss. Doch bei einer Sorte Passagiere findet die Toleranzgänge bei manchen ein ganz schnelles Ende – und das hat mit Büffets zu tun.

Kreuzfahrt: Büffet-Szene schockiert Fans

Büffets an sich sind generell so eine Sache. Mag ich es Nahrung zu essen, die vielleicht schon angetatscht oder sogar bereits draufgehustet haben? Ganz zu schweigen von den Leuten, die meinen auf einen Teller das halbe Büffet mit zu sich an den Platz nehmen zu können.

Das Extrembeispiel eines solchen Gastes hat jetzt ein Kreuzfahrt-Passagier auf Facebook geteilt. In einem Video sieh man einen Mann, der sich mehr als ordentlich bei einer Salatbar bedient. Bis oben hin ist seine Schüssel schon voll, links und rechts fallen bereits die ersten Salatblätter aufs Tablett. Aber das scheint dem Gierhals noch nicht genug zu sein: Mit den bloßen Händen drückt er den Salat noch mal ordentlich zusammen, damit noch mehr reinpasst.

Passagiere teilen ihre Erlebnisse

Zwar wird in dem Video deutlich, dass es dabei eher um ein asiatisches Büffet als ein Restaurant an Bord eines Kreuzfahrt-Dampfers handelt, aber der Kommentar des Erstellers spricht Bände: „Wer kennt sie nicht, diese Gäste?“ Auch andere User pflichten ihm bei und erzählen von ihren Erlebnissen in der Schlange am Büffet. „Solche haben uns letztes Jahr an Bord der Fantasia überrascht“, erzählt ein Kreuzfahrt-Fan.

Ein anderer erzählt: „Auf der Grandiosa war es wirklich schlimm. 8 Leute an einem Tisch und soviel essen über als hätten dort 20 Personen gesessen.“ Eine Frau trifft mit ihrem Urteil jedoch den Nagel auf den Kopf: „Da wird einem schlecht beim Hinschauen.“