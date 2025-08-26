Sex-Unfall auf Kreuzfahrtschiff – „Mein Schiff“-Bordarzt muss sofort helfen

Er hat auf hoher See schon so einiges erlebt! Kardiologe Dr. Reinhard Friedl hat seinen Traum wahr gemacht und ist seit einigen Jahren Schiffsarzt. Auf der „Mein Schiff“ versorgt er die kleinen und großen Krankenfälle – und hat in den vergangenen Jahren schon einiges erlebt.

So auch ziemlich kuriose Fälle, wie ein Sex-Unfall eines Mitte 60-jährigen Mannes. Dr. Friedl vertraute dieser nämlich an, dass er als Witwer in seinem Alter noch einmal die große Liebe gefunden hat – an Bord wurde dies offenbar ausgiebig ausgekostet, wie der Bordarzt gegenüber „Express“ verrät.

Arzt gibt tiefe Einblicke in seinen Alltag an Bord!

Doch sexuell wollte es an einem Tag an Bord nicht so funktionieren, vor allem bei seiner Freundin nicht. Also musste der „Mein Schiff“-Arzt aushelfen: „Füllen wir Ihnen doch etwas Ultraschall-Gel ab. Das ist auch für Schleimhäute zugelassen.“ Damit konnte dieses kleine Problem gelöst werden.

Neben solch skurrilen Fällen geht es ab und zu aber auch ziemlich zur Sache. „Schwerwiegende Situationen wie Hirnblutungen oder Lungenembolien stabilisieren wir an Bord und evakuieren die Patienten nach Möglichkeit schnell mit einem Helikopter. Außerhalb deren Reichweite, zum Beispiel auf einer Atlantiküberquerung, müssen sie manchmal aber auch tagelang auf Intensivstation behandelt werden“, verrät Kreuzfahrt-Doktor Dr. Friedl gegenüber „Express“.

Trotz dieser oftmals auch ziemlich zeitaufwendigen und nervenaufreibende Vorfälle, liebt Friedl seinen Job an Bord des Kreuzfahrtschiffes über alles. „Es war die beste Entscheidung meines Lebens, in meinen 50ern meinem Herzen zu folgen und als Schiffsarzt anzuheuern“, sagt der Kardiologe. Für ihn sei es einfach nur spannend und erfüllend, an Bord medizinische Versorgung auf höchstem Niveau zu leisten.