Kreuzfahrt: Besonderes Angebot an Deck – Fans außer sich: „Wir haben Sorgen...“

Mit einem besonderen Kreuzfahrt-Angebot wollte Tui Cruises die „Mein Schiff“-Fans überraschen – mit dieser Resonanz haben sie aber wohl nicht gerechnet, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Kreuzfahrt: Neues Angebot sorgt für Kritik

Denn auf der „Mein Schiff 2“ kann man sich tätowieren lassen. „Die Tattookünstler an Bord versehen Sie gerne mit einer bleibenden Erinnerung – was wäre Ihr Lieblingsmotiv?“, heißt es in einer Mitteilung der Reederei in den sozialen Netzwerken. Das kommt bei einigen überhaupt nicht gut an.

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Insgesamt ca. 6.980 Besatzungsmitglieder sind an Bord der Schiffe für Tui Cruises im Einsatz

„Das braucht man unbedingt auf ner Kreuzfahrt. Ich hab mir schon so oft gedacht: ,Ach so ein Tattoo wäre jetzt toll’“, schreibt eine Frau ironisch. Und ein Mann fügt hinzu: „Es gehört natürlich zur Seefahrt sich dort dann auch tätowieren lassen zu können. Wir haben Sorgen in Deutschland...“

